С 1 марта более чем на неделю в Перми перекроют одну из востребованных улиц

Posted 28 февраля, 13:11
Published 28 февраля, 13:11
Modified 28 февраля, 13:13
Updated 28 февраля, 13:13
С 1 марта по 9 марта на ул. Карпинского в Перми (перекресток ул. Карпинского — ул. Стахановской) будет временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщает краевой минтранс.
Ограничение движения вводится в связи с переустройством сетей водоснабжения в рамках работ по реконструкции ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов.
В ведомстве просят автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок.
С 7 февраля закрыт участок от ул. 25-го Октября до дома на ул. Монастырской, 2Б. Также движение ограничено на участке ул. Максима Горького от дома №2 до ул. Монастырской. Ограничения будут действовать до 00:00 1 декабря.