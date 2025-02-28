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Posted 28 февраля, 13:11

Published 28 февраля, 13:11

Modified 28 февраля, 13:13

Updated 28 февраля, 13:13

С 1 по 9 марта в Перми перекроют проезд по улице Карпинского

С 1 марта более чем на неделю в Перми перекроют одну из востребованных улиц

28 февраля 2025, 13:11
Фото: Яндекс.Карты.

С 1 по 9 марта в Перми перекроют проезд по улице Карпинского

Сюжет
Пермская езда
Здесь будут вестись работы по переустройству сетей водоснабжения.

С 1 марта по 9 марта на ул. Карпинского в Перми (перекресток ул. Карпинского — ул. Стахановской) будет временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщает краевой минтранс.

Ограничение движения вводится в связи с переустройством сетей водоснабжения в рамках работ по реконструкции ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов.

В ведомстве просят автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок.

С 7 февраля закрыт участок от ул. 25-го Октября до дома на ул. Монастырской, 2Б. Также движение ограничено на участке ул. Максима Горького от дома №2 до ул. Монастырской. Ограничения будут действовать до 00:00 1 декабря.

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#Пермская езда#Пермь#Ограничение движения#Транспорт
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