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Posted 28 февраля, 10:55

Published 28 февраля, 10:55

Modified 28 февраля, 10:55

Updated 28 февраля, 10:55

Сбербанк запускает ипотеку для покупки дома и участка по ДДУ

Сбербанк запускает ипотеку для покупки дома и участка по ДДУ

28 февраля 2025, 10:55
Фото: Изображение Midjourney.
Сбербанк предоставил возможность оформления ипотечного кредита на приобретение частного дома у застройщика по договору долевого участия.

Руководитель дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи сообщил о запуске новой программы на конференции Domclick Digital Day, прошедшей в Казани в конце зимы, пишет newsnn.ru.

Ранее ипотечное кредитование по договору долевого участия распространялось только на квартиры в многоквартирных новостройках. Однако, учитывая развитие рынка индивидуального жилищного строительства, было принято решение о расширении действия Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» и на частные дома. Это связано с тем, что загородные поселки с индивидуальными домами все чаще строятся крупными девелоперскими компаниями.

Речь идет о возможности приобретения жилья в сегменте ИЖС по договорам долевого участия у девелоперов, пользующихся проектным финансированием Сбербанка. Алексей Лейпи отметил, что компании берут в освоение определенные территории и реализуют проекты по строительству домов в рамках Федерального закона № 214-ФЗ. По его словам, в настоящее время Сбербанк сотрудничает примерно с десятью такими партнерами. Он также выразил оптимизм относительно потенциального увеличения их числа в будущем.

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