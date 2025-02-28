Сбербанк запускает ипотеку для покупки дома и участка по ДДУ

Posted 28 февраля, 10:55
Published 28 февраля, 10:55
Modified 28 февраля, 10:55
Updated 28 февраля, 10:55
Руководитель дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи сообщил о запуске новой программы на конференции Domclick Digital Day, прошедшей в Казани в конце зимы, пишет newsnn.ru.
Ранее ипотечное кредитование по договору долевого участия распространялось только на квартиры в многоквартирных новостройках. Однако, учитывая развитие рынка индивидуального жилищного строительства, было принято решение о расширении действия Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» и на частные дома. Это связано с тем, что загородные поселки с индивидуальными домами все чаще строятся крупными девелоперскими компаниями.
Речь идет о возможности приобретения жилья в сегменте ИЖС по договорам долевого участия у девелоперов, пользующихся проектным финансированием Сбербанка. Алексей Лейпи отметил, что компании берут в освоение определенные территории и реализуют проекты по строительству домов в рамках Федерального закона № 214-ФЗ. По его словам, в настоящее время Сбербанк сотрудничает примерно с десятью такими партнерами. Он также выразил оптимизм относительно потенциального увеличения их числа в будущем.