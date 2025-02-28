Сбербанк запускает ипотеку для покупки дома и участка по ДДУ

Речь идет о возможности приобретения жилья в сегменте ИЖС по договорам долевого участия у девелоперов, пользующихся проектным финансированием Сбербанка. Алексей Лейпи отметил, что компании берут в освоение определенные территории и реализуют проекты по строительству домов в рамках Федерального закона № 214-ФЗ. По его словам, в настоящее время Сбербанк сотрудничает примерно с десятью такими партнерами. Он также выразил оптимизм относительно потенциального увеличения их числа в будущем.