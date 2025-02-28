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Posted 28 февраля, 05:03

Published 28 февраля, 05:03

Modified 28 февраля, 05:05

Updated 28 февраля, 05:05

В Перми 5 марта проверят системы оповещения

Стало известно, когда Перми пройдет проверка готовности системы оповещения

28 февраля 2025, 05:03
Фото: properm.ru.

В Перми 5 марта проверят системы оповещения

Проверка системы оповещения проводится в плановом режиме и носит учебный характер.

Проверка системы оповещения в Перми проводится в плановом режиме и носит учебный характер. Сигнал прозвучит 5 марта с 10:40 до 10:43, напоминают в мэрии.

Комплексная проверка готовности системы оповещения населения Пермского края пройдет с включением узлов сиренного и речевого оповещения, а также с подвижных средств, оборудованных сигнальными громкоговорящими устройствами, мобильных комплексов оповещения.

Сигнал «Внимание всем!» прозвучит в течение 3 минут с 10:40 до 10:43. Услышав звук сирен и речевое оповещение, необходимо соблюдать спокойствие, включить теле– или радиоприемники и прослушать информацию.

14 февраля на КамГЭС прошли учения по подготовке к атаке дронов.

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#Пермь#Система оповещения#Проверка
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