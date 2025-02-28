Стало известно, когда Перми пройдет проверка готовности системы оповещения

Posted 28 февраля, 05:03
Published 28 февраля, 05:03
Modified 28 февраля, 05:05
Updated 28 февраля, 05:05
Проверка системы оповещения в Перми проводится в плановом режиме и носит учебный характер. Сигнал прозвучит 5 марта с 10:40 до 10:43, напоминают в мэрии.
Комплексная проверка готовности системы оповещения населения Пермского края пройдет с включением узлов сиренного и речевого оповещения, а также с подвижных средств, оборудованных сигнальными громкоговорящими устройствами, мобильных комплексов оповещения.
Сигнал «Внимание всем!» прозвучит в течение 3 минут с 10:40 до 10:43. Услышав звук сирен и речевое оповещение, необходимо соблюдать спокойствие, включить теле– или радиоприемники и прослушать информацию.
14 февраля на КамГЭС прошли учения по подготовке к атаке дронов.