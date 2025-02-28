properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля, 04:30

Published 28 февраля, 04:30

Modified 28 февраля, 04:32

Updated 28 февраля, 04:32

Стоимость квадратного метра в новостройках Перми составила 156 тысяч рублей

Стоимость квадратного метра в новостройках Перми снизилась на 0,4%

28 февраля 2025, 04:30
Фото: 1MI.

Стоимость квадратного метра в новостройках Перми составила 156 тысяч рублей

Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке достигла 7,5 млн рублей

В феврале 2024 года медианная стоимость квадратного метра в новостройках Перми незначительно снизилась на 0,4%, составив 156 тыс. рублей. Об этом сообщает сервис Яндекс Недвижимость.

Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке достигла 7,5 млн рублей при средней площади лота 49,8 кв. м.

По словам экспертов Яндекс Недвижимости, стагнация цен на первичном рынке в крупных городах связана с возвращением в продажу объявлений, временно снятых в январе, а также с решением Центрального Банка сохранить ключевую ставку. Это создает более стабильные условия для покупателей и продавцов.

Снижение цен на новостройки также зафиксировано в других городах-миллионниках:

  • Красноярск: -3,6%;

  • Краснодар: -3,6%;

  • Ростов-на-Дону: -1,2%;

  • Санкт-Петербург: -0,7%;

  • Уфа: -0,6%.

В среднем по городам-миллионникам медианная цена квадратного метра в новостройках составляет 180 тыс. рублей, снизившись за месяц на 0,1%.

Ожидается, что в ближайшее время цены в сегменте новостроек будут колебаться в пределах ±1% в месяц, а значительного роста спроса не прогнозируется.

#Недвижимость#Экономика#Пермь#Цены
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика