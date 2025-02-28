Стоимость квадратного метра в новостройках Перми снизилась на 0,4%

Posted 28 февраля, 04:30
Published 28 февраля, 04:30
Modified 28 февраля, 04:32
Updated 28 февраля, 04:32
В феврале 2024 года медианная стоимость квадратного метра в новостройках Перми незначительно снизилась на 0,4%, составив 156 тыс. рублей. Об этом сообщает сервис Яндекс Недвижимость.
Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке достигла 7,5 млн рублей при средней площади лота 49,8 кв. м.
По словам экспертов Яндекс Недвижимости, стагнация цен на первичном рынке в крупных городах связана с возвращением в продажу объявлений, временно снятых в январе, а также с решением Центрального Банка сохранить ключевую ставку. Это создает более стабильные условия для покупателей и продавцов.
Снижение цен на новостройки также зафиксировано в других городах-миллионниках:
Красноярск: -3,6%;
Краснодар: -3,6%;
Ростов-на-Дону: -1,2%;
Санкт-Петербург: -0,7%;
Уфа: -0,6%.
В среднем по городам-миллионникам медианная цена квадратного метра в новостройках составляет 180 тыс. рублей, снизившись за месяц на 0,1%.
Ожидается, что в ближайшее время цены в сегменте новостроек будут колебаться в пределах ±1% в месяц, а значительного роста спроса не прогнозируется.