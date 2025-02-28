Стоимость квадратного метра в новостройках Перми снизилась на 0,4%

По словам экспертов Яндекс Недвижимости, стагнация цен на первичном рынке в крупных городах связана с возвращением в продажу объявлений, временно снятых в январе, а также с решением Центрального Банка сохранить ключевую ставку. Это создает более стабильные условия для покупателей и продавцов.