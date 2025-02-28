«Страшно стоять на тротуаре». Пермяки жалуются на шиномонтажку и наглых водителей

«Машины заезжают как раз там, где люди ждут зеленый сигнал светофора, чтобы перейти дорогу. Многие водители откровенно хамят пешеходам и буквально требуют, чтобы те освободили им проезд. Гулять с детьми банально опасно, потому что по тротуару автомобилисты ездят как хотят. Ранее в том месте, которое сейчас используют как заезд, были установлены столбики, которые должны были ограничивать движение автомобилей, но их спилили», — говорит одна из жительниц дома по ул. Куфонина, 10Б.