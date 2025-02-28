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Posted 28 февраля, 02:35

Published 28 февраля, 02:35

Modified 28 февраля, 02:35

Updated 28 февраля, 02:35

«Страшно стоять на тротуаре». Пермяки жалуются на шиномонтажку и наглых водителей

«Страшно стоять на тротуаре». Пермяки жалуются на шиномонтажку и наглых водителей

28 февраля 2025, 02:35
Фото: properm.ru.
Сюжет
Пермская езда
Клиенты шиномонтажки заезжают через пешеходный переход на тротуар, не считаясь с пешеходами.

Жители домов по ул. Куфонина в микрорайоне Парковый жалуются на шиномонтажку, из-за которой им страшно пользоваться тротуаром. Клиенты заезжают на тротуар через пешеходный переход, зачастую не считаясь с людьми, которые ожидают зеленый сигнал светофора, чтобы перейти дорогу. Некоторые автомобилисты заезжают на приличной скорости и сигналят пешеходам, чтобы их пропустили.

Шиномонтажка находится по ул. Куфонина, 10А. Рядом стоит жилой дом под номером 10Б. Его жильцы жалуются, что автомобили, приезжающие в сервис, заезжают по зебре прямо на тротуар и мешают пройти к пешеходному переходу — особенно зимой и в межсезонье, когда на дороге слякоть, снежная каша и гололед.

«Машины заезжают как раз там, где люди ждут зеленый сигнал светофора, чтобы перейти дорогу. Многие водители откровенно хамят пешеходам и буквально требуют, чтобы те освободили им проезд. Гулять с детьми банально опасно, потому что по тротуару автомобилисты ездят как хотят. Ранее в том месте, которое сейчас используют как заезд, были установлены столбики, которые должны были ограничивать движение автомобилей, но их спилили», — говорит одна из жительниц дома по ул. Куфонина, 10Б.

При этом, по словам девушки, жильцы того же дома используют находящийся рядом пустырь как стоянку для своих машин и заезжают так же через зебру на тротуар, который находится в довольно плохом состоянии из-за этого. Альтернативного заезда нет.

В администрации Дзержинского района Properm.ru сообщили, что шиномонтаж расположен на частном земельном участке. Администрация района вышла в суд с иском о признании объекта самовольной постройкой. В настоящее время дело рассматривается в Арбитражном суде. Ранее были также проведены мероприятия в рамках муниципального земельного контроля. Выявлено нарушение требований земельного законодательства, выразившееся в нецелевом использовании земельного участка (назначение: под магазины).

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#Общество#Пермская езда#Автомобили#Дорожное движение#Шиномонтаж
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