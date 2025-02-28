В Горнозаводском округе разрушается памятник землякам, погибшим в году войны

Posted 28 февраля, 14:50
Published 28 февраля, 14:50
Modified 28 февраля, 14:52
Updated 28 февраля, 14:52
Прокуратура Горнозаводского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере благоустройства и сохранения памятников, посвящённых участникам Великой Отечественной войны. В ходе проверки выявлены серьёзные нарушения в содержании мемориала землякам, погибшим в 1941–1945 годах, расположенного в посёлке Кусье-Александровский, сообщают в ведомстве.
Установлено, что памятник длительное время находился в неудовлетворительном состоянии: на фасаде имелись разрушения, трещины и сколы. Несмотря на это, местные власти не предпринимали мер для его восстановления и приведения в нормативное состояние.
По результатам проверки прокурор внес представление главе администрации Горнозаводского муниципального округа. В настоящее время инициирована процедура заключения договора на реставрацию памятника. Надзорный орган продолжает контролировать ситуацию, чтобы обеспечить своевременное выполнение работ по восстановлению мемориала.
Ранее стало известно, что памятник «Эвакуация», посвященный ленинградцам, эвакуированным в Пермь в годы Великой Отечественной войны, установят на набережной Камы.