В Гремячинске скорая снова не смогла проехать к пациентке из-за снежных заносов

Posted 28 февраля, 06:16
Published 28 февраля, 06:16
Modified 28 февраля, 08:06
Updated 28 февраля, 08:06
В Гремячинске второй раз за два месяца скорая помощь не смогла подъехать к подъезду, чтобы забрать пациентку. О состоянии женщины Properm.ru рассказали в Минздраве Пермского края.
«Опять наш Гремячинск отличается хорошими дорогами, скорая застряла на переезде 20-го партсъезда и Горьковской, в машине женщина, которая везут в реанимацию. Муж говорит лишь бы успели доехать, потеряно времени минимум час… Спасибо хозяину УАЗа что отозвался выдернул. Колея натоптанная местными жителям, трактором давно не пахнет», — написали очевидцы в одном из местных пабликов. На пост обратило внимание URA.RU. В комментариях представители местной администрации сообщили, что на следующий день после случившегося «дорога была повторно почищена».
В краевом Минздраве Properm.ru пояснили, что пациентке бригада скорой своевременно оказала пацентке медпомощь на дому. «Она была стабилизирована (угрозы для жизни не было) и доставлена в автомобиль СМП. Позже, в связи с погодными условиями, транспортировка в медучреждение задержалась на 15 минут. Пациентка была доставлена в больницу и госпитализирована», — говорят в министерстве.
Напомним, в январе в Гремячинске скорая не смогла проехать к дому 93-летней женщины. Причиной также стали снежные заносы. Пациентку пришлось буквально тащить по снегу. После госпитализации она скончалась. Проверку обстоятельств взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Прокуратура нарушений не нашла.