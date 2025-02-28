В Гремячинске скорая снова не смогла проехать к пациентке из-за снежных заносов

«Опять наш Гремячинск отличается хорошими дорогами, скорая застряла на переезде 20-го партсъезда и Горьковской, в машине женщина, которая везут в реанимацию. Муж говорит лишь бы успели доехать, потеряно времени минимум час… Спасибо хозяину УАЗа что отозвался выдернул. Колея натоптанная местными жителям, трактором давно не пахнет», — написали очевидцы в одном из местных пабликов. На пост обратило внимание URA.RU. В комментариях представители местной администрации сообщили, что на следующий день после случившегося «дорога была повторно почищена».