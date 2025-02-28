В министерстве образования рассекретили любимые предметы пермских выпускников

Posted 28 февраля, 05:33
Published 28 февраля, 05:33
Modified 28 февраля, 05:35
Updated 28 февраля, 05:35
В минобре региона составили рейтинг самых популярных предметов, по которым в текущем году ученики сдают госэкзамены, сообщает ведомство.
Лидером списка стало обществознание, его выбрали более трех с половиной тыс. человек. Следом идут информатика (две с половиной тыс.) и биология (около двух тыс. учащихся). Замыкают пятерку физика и химия.
Как отмечает министерство, все больше школьников стали выбирать точные науки. Например, в 2025 году на профильную математику зарегистрировались около пяти с половиной тыс. ребят. Всего ЕГЭ планируют сдавать порядка 10 тыс. человек.
Досрочный период испытаний продлится с 21 марта до 21 апреля. Основной стартует 23 мая, а 3 и 4 июля состоятся пересдачи.
Добавим, пермская статистика совпала с федеральной. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор, в России первые места также заняли: обществознание, информатика и биология. Тройка самых популярных на едином госэкзамене предметов осталась неизменной по сравнению с предыдущим учебным годом.