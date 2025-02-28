В Монако закрыли последнее уголовное дело против миллиардера Дмитрия Рыболовлева

Posted 28 февраля, 03:57
Published 28 февраля, 03:57
Modified 28 февраля, 03:59
Updated 28 февраля, 03:59
Апелляционный суд Монако постановил полностью аннулировать уголовное дело о торговле влиянием в отношение миллиардера из Перми Дмитрия Рыболовлева, пишет РБК со ссылкой на адвокатов Рыболовлева Мартена Рейно, Тома Жаккарди и Жаклин Лаффон. Ранее Европейский суд по правам человека признал уголовный процесс против бывшего пермяка «дефектным».
Все началось еще в 2015 году. Арт-дилер Ив Бувье, ехал на встречу с миллиардером в Монако, чтобы обсудить покупку новых произведений искусства. Его арестовали полицейские. Тогда Рыболовлев обвинил дилера в завышении платы примерно на 1 млрд долларов за полотна Леонардо да Винчи, Рене Магритта.
В 2019 году суд Монако прекратил разбирательства по делу Бувье, указав, что расследование велось предвзято. В конце 2018 года сам Рыболовлев оказался фигурантом дела о коррупции и торговле влиянием в Монако. В рамках разбирательств между ним и Бувье суду были переданы данные с телефона юриста бизнесмена Татьяны Бершеды, которые свидетельствовали о хороших связях Бершеды с властями Монако, что якобы могло использоваться для преследования Бувье.
В июле 2020 года апелляция Рыболовлева по делу Бувье была отклонена. В январе 2021-го прокуратура Женевы прекратила расследование по делу бизнесмена.
В апреле 2021 года стало известно, что в отношении Рыболовлева возбудили дела об использование ложных предлогов или угроз для вывоза человека за границу для передачи его иностранным властям.
Летом 2024 года Европейский суд по правам человека постановил, что использование данных из телефона адвоката бизнесмена в расследовании было незаконным. После этого швейцарская прокуратура прекратила расследование в отношении Рыболовлева, а 27 февраля расследование аннулировал и Апелляционный суд Монако.