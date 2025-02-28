properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля, 03:57

Published 28 февраля, 03:57

Modified 28 февраля, 03:59

Updated 28 февраля, 03:59

В Монако закрыли последнее уголовное дело против миллиардера Дмитрия Рыболовлева

В Монако закрыли последнее уголовное дело против миллиардера Дмитрия Рыболовлева

28 февраля 2025, 03:57
Фото: asmonaco.com.
Это произошло после того, как ЕСПЧ признал уголовный процесс против бывшего пермяка «дефектным».

Апелляционный суд Монако постановил полностью аннулировать уголовное дело о торговле влиянием в отношение миллиардера из Перми Дмитрия Рыболовлева, пишет РБК со ссылкой на адвокатов Рыболовлева Мартена Рейно, Тома Жаккарди и Жаклин Лаффон. Ранее Европейский суд по правам человека признал уголовный процесс против бывшего пермяка «дефектным».

Все началось еще в 2015 году. Арт-дилер Ив Бувье, ехал на встречу с миллиардером в Монако, чтобы обсудить покупку новых произведений искусства. Его арестовали полицейские. Тогда Рыболовлев обвинил дилера в завышении платы примерно на 1 млрд долларов за полотна Леонардо да Винчи, Рене Магритта.

В 2019 году суд Монако прекратил разбирательства по делу Бувье, указав, что расследование велось предвзято. В конце 2018 года сам Рыболовлев оказался фигурантом дела о коррупции и торговле влиянием в Монако. В рамках разбирательств между ним и Бувье суду были переданы данные с телефона юриста бизнесмена Татьяны Бершеды, которые свидетельствовали о хороших связях Бершеды с властями Монако, что якобы могло использоваться для преследования Бувье.

В июле 2020 года апелляция Рыболовлева по делу Бувье была отклонена. В январе 2021-го прокуратура Женевы прекратила расследование по делу бизнесмена.

В апреле 2021 года стало известно, что в отношении Рыболовлева возбудили дела об использование ложных предлогов или угроз для вывоза человека за границу для передачи его иностранным властям.

Летом 2024 года Европейский суд по правам человека постановил, что использование данных из телефона адвоката бизнесмена в расследовании было незаконным. После этого швейцарская прокуратура прекратила расследование в отношении Рыболовлева, а 27 февраля расследование аннулировал и Апелляционный суд Монако.

Читайте также:
После нападения собак на жительницу Красновишерска задержали чиновницуТроих парней из Октябрьского подозревают в изнасиловании 16-летней девочкиБастрыкину доложат о расследовании дела об избиении девочки в Перми
#Уголовное дело#Рыболовлев#Монако#Дмитрий Рыболовлев
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика