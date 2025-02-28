В Монако закрыли последнее уголовное дело против миллиардера Дмитрия Рыболовлева

В 2019 году суд Монако прекратил разбирательства по делу Бувье, указав, что расследование велось предвзято. В конце 2018 года сам Рыболовлев оказался фигурантом дела о коррупции и торговле влиянием в Монако. В рамках разбирательств между ним и Бувье суду были переданы данные с телефона юриста бизнесмена Татьяны Бершеды, которые свидетельствовали о хороших связях Бершеды с властями Монако, что якобы могло использоваться для преследования Бувье.