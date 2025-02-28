В Перми будут бесплатно обучать искусству граффити

Posted 28 февраля, 07:42
Published 28 февраля, 07:42
Modified 28 февраля, 13:23
Updated 28 февраля, 13:23
Сегодня, 28 февраля, в 16:00 в молодежном центре «Кристалл» открывается арт-полигон «Динамика», сообщил порталу Properm.ru председатель регионального отделения «Улицы России» Евгений Мальцев. Творческое пространство площадью около 1 тыс. кв. м станет открытой площадкой для художников и граффитистов.
«Стрит-арт полигон призван стать центром притяжения для представителей уличных культур, где они смогут обмениваться опытом, участвовать в мероприятиях и вносить свой вклад в развитие современного искусства», — подчеркнул Евгений Мальцев.
Также сегодня на подземном паркинге регионального молодежного центра состоится стрит-арт фестиваль, на котором авторы продемонстрируют свой уникальный стиль. Они будут рисовать на общей стене свои шрифты в единой цветовой палитре.
В этом году запланированы еще три фестиваля. Кроме того, динамика станет учебным центром. Все желающие с 14 до 35 лет могут посещать мастер-классы и лекции от художников, которые будут проходить с марта по апрель в «Кристалле».
Образовательные мероприятия и участие в фестивалях бесплатное, так как это грантовый проект при поддержке Росмолодежи.