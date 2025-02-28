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Posted 28 февраля, 07:42

Published 28 февраля, 07:42

Modified 28 февраля, 13:23

Updated 28 февраля, 13:23

В Перми будут бесплатно обучать искусству граффити

В Перми будут бесплатно обучать искусству граффити

28 февраля 2025, 07:42
Фото: 1MI.
В центре города открывается стрит арт-полигон «Динамика».

Сегодня, 28 февраля, в 16:00 в молодежном центре «Кристалл» открывается арт-полигон «Динамика», сообщил порталу Properm.ru председатель регионального отделения «Улицы России» Евгений Мальцев. Творческое пространство площадью около 1 тыс. кв. м станет открытой площадкой для художников и граффитистов.

«Стрит-арт полигон призван стать центром притяжения для представителей уличных культур, где они смогут обмениваться опытом, участвовать в мероприятиях и вносить свой вклад в развитие современного искусства», — подчеркнул Евгений Мальцев.

Также сегодня на подземном паркинге регионального молодежного центра состоится стрит-арт фестиваль, на котором авторы продемонстрируют свой уникальный стиль. Они будут рисовать на общей стене свои шрифты в единой цветовой палитре.

В этом году запланированы еще три фестиваля. Кроме того, динамика станет учебным центром. Все желающие с 14 до 35 лет могут посещать мастер-классы и лекции от художников, которые будут проходить с марта по апрель в «Кристалле».

Образовательные мероприятия и участие в фестивалях бесплатное, так как это грантовый проект при поддержке Росмолодежи.

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#Искусство#Граффити#Улицы
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