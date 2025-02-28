В Перми спустя шесть лет закончили долгострой

Posted 28 февраля, 07:36
Published 28 февраля, 07:36
Modified 28 февраля, 11:53
Updated 28 февраля, 11:53
Проблемный дом по Ленской, 30 («Курья Park») все-таки был закончен. Как сообщает Министерство строительства Пермского края, объект достроен силами застройщика ООО «КМ-Инвест» в конце прошлого года.
Однако здание будет введено в эксплуатацию в судебном порядке. Как пояснили журналисту Properm.ru в минстрое, срок действия документов, необходимых для прохождения государственной строительной инспекции, истек, поэтому сдать дом в общем порядке не получится.
Дом поставят на кадастровый учет и зарегистрируют в реестре недвижимости на основании судебного решения. Минстрой оказывает компании консультативную помощь в составлении иска.
Напоминаем, разрешение на строительство дома было выдано еще в 2015 году. Планировали сдачу объекта в 2018 году, но в 2024 году готовность здания составляла 90%. Пока дом по Ленской, 30 еще значится в списке проблемных объектов на сайте Наш.дом.рф.