properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля, 07:36

Published 28 февраля, 07:36

Modified 28 февраля, 11:53

Updated 28 февраля, 11:53

В Перми спустя шесть лет закончили долгострой

В Перми спустя шесть лет закончили долгострой

28 февраля 2025, 07:36
Фото: Группа В контакте «ЖК „Курья Park“».

В Перми спустя шесть лет закончили долгострой

Сюжет
Обманутые дольщики
Минстрой добился от застройщика «КМ-Инвест» завершения работ.

Проблемный дом по Ленской, 30 («Курья Park») все-таки был закончен. Как сообщает Министерство строительства Пермского края, объект достроен силами застройщика ООО «КМ-Инвест» в конце прошлого года.

Однако здание будет введено в эксплуатацию в судебном порядке. Как пояснили журналисту Properm.ru в минстрое, срок действия документов, необходимых для прохождения государственной строительной инспекции, истек, поэтому сдать дом в общем порядке не получится.

Дом поставят на кадастровый учет и зарегистрируют в реестре недвижимости на основании судебного решения. Минстрой оказывает компании консультативную помощь в составлении иска.

Напоминаем, разрешение на строительство дома было выдано еще в 2015 году. Планировали сдачу объекта в 2018 году, но в 2024 году готовность здания составляла 90%. Пока дом по Ленской, 30 еще значится в списке проблемных объектов на сайте Наш.дом.рф.

Читайте также:
Пермячка обязана выплатить 2,1 млн рублей за незаконное потребление электроэнергииКак отпраздновать Масленицу и не спалить квартиру. Научили в пермском МЧСВы не поверите, но жители Усть-Качки продолжают судиться за свое жилье
#Обманутые дольщики#Пермь#Строительство#Минстрой#Долевое строительство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика