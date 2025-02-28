В Перми спустя шесть лет закончили долгострой

Напоминаем, разрешение на строительство дома было выдано еще в 2015 году. Планировали сдачу объекта в 2018 году, но в 2024 году готовность здания составляла 90%. Пока дом по Ленской, 30 еще значится в списке проблемных объектов на сайте Наш.дом.рф.