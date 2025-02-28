В Перми в третьем квартале 2025 года откроют важный дорожный участок

В Перми продолжается строительство магистрали на перекрестке Крисанова и шоссе Космонавтов около центра «Пермь Экспо», написал в соцсетях губернатор Дмитрий Махонин. Участок улицы Крисанова от шоссе до Пушкина готов на 60%. Завершить работы на объекте планируется к третьему кварталу текущего года.