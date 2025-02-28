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Posted 28 февраля, 12:01

Published 28 февраля, 12:01

Modified 28 февраля, 12:07

Updated 28 февраля, 12:07

В Перми в третьем квартале 2025 года откроют важный дорожный участок

В Перми в третьем квартале 2025 года откроют важный дорожный участок

28 февраля 2025, 12:01
Фото: properm.ru.
На новом участке улицы Крисанова запустят движение ближе к осени.

В Перми продолжается строительство магистрали на перекрестке Крисанова и шоссе Космонавтов около центра «Пермь Экспо», написал в соцсетях губернатор Дмитрий Махонин. Участок улицы Крисанова от шоссе до Пушкина готов на 60%. Завершить работы на объекте планируется к третьему кварталу текущего года.

Видео: телеграмм Дмитрия Махонина.

Сейчас рабочие возводят мост через реку Данилиху. Как только позволят погодные условия, здесь начнут укладывать асфальт и трамвайные рельсы. На улице Пушкина ведется обновление коммуникаций: замена труб и освещения.

Ранее было открыто движение по новому четырехполосному путепроводу по шоссе Космонавтов. Дорога длиной 150 м стала первым этапом реконструкции ул. Крисанова. Вся двухуровневая развязка призвана разгрузить улицы Столбовую, Крисанова и Карпинского, сделать удобнее путь в аэропорт, на Западный обход и трассу «Пермь — Усть-Качка».

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