В Перми в третьем квартале 2025 года откроют важный дорожный участок

Posted 28 февраля, 12:01
Published 28 февраля, 12:01
Modified 28 февраля, 12:07
Updated 28 февраля, 12:07
В Перми продолжается строительство магистрали на перекрестке Крисанова и шоссе Космонавтов около центра «Пермь Экспо», написал в соцсетях губернатор Дмитрий Махонин. Участок улицы Крисанова от шоссе до Пушкина готов на 60%. Завершить работы на объекте планируется к третьему кварталу текущего года.
Сейчас рабочие возводят мост через реку Данилиху. Как только позволят погодные условия, здесь начнут укладывать асфальт и трамвайные рельсы. На улице Пушкина ведется обновление коммуникаций: замена труб и освещения.
Ранее было открыто движение по новому четырехполосному путепроводу по шоссе Космонавтов. Дорога длиной 150 м стала первым этапом реконструкции ул. Крисанова. Вся двухуровневая развязка призвана разгрузить улицы Столбовую, Крисанова и Карпинского, сделать удобнее путь в аэропорт, на Западный обход и трассу «Пермь — Усть-Качка».