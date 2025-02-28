В Пермском крае не откроют вытрезвители, хотя и собирались. Выяснили, почему

Posted 28 февраля, 05:56
Published 28 февраля, 05:56
Modified 28 февраля, 08:04
Updated 28 февраля, 08:04
В Пермском крае с 1 января должны были появиться вытрезвители. Однако, как выяснил портал Properm.ru ждать появления специализированных медучреждений не стоит.
Напомним, что в октябре прошлого года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал закон о создании вытрезвителей в регионе с 1 января 2025 года. В сентябре 2024 года инициативу приняли депутаты Законодательного собрания Прикамья.
Закон гласит, что решение об открытии вытрезвителей будут принимать комиссии по профилактике правонарушений. Они будут учитывать количество протоколов об административных правонарушениях и преступлений, совершенных в состоянии опьянения, а также число случаев гибели от переохлаждения с признаками употребления алкоголя или наркотиков.
Впрочем, по истечению двух месяцев с начала года вытрезвители в Перми и регионе так и не появились. Как пояснили нам в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, на данный момент в Пермском крае вытрезвители не были созданы, так как закон о порядке их создания (Закон ПК № 354-ПК) вступил в силу только 1 января 2025 года. В настоящее время Комиссия по профилактике правонарушений оценивает необходимость их создания, и этот процесс завершится в срок до 30 марта.
«Вместо вытрезвителей в регионе действуют другие меры помощи для лиц, находящихся в состоянии алкогольного и иного опьянения, например, Центр социальной адаптации города Перми», — сообщили в правительстве.
Тогда мы уточнили в краевом минтербезе и вот что выяснили. Оказывается, вчера, 27 февраля в рамках заседания комиссии по профилактике правонарушений был рассмотрен вопрос о необходимости создания специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (или же вытрезвителей — Ред.).
«Проведя необходимый анализ обстановки в Пермском крае, руководствуясь требованиями закона Пермского края от 7 октября 2024 г. N 354-пк комиссия приняла решение об отсутствии оснований для создания специализированных организаций. — говорят в министерстве. — В бюджете Пермского края средства для создания специализированных организаций в бюджете на 2025 год планировать нецелесообразно».
Сейчас вытрезвители работают в 27 регионах России, В их числе Московская, Тюменская, Нижегородская, Челябинская области и другие.