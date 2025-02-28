В Пермском крае не откроют вытрезвители, хотя и собирались. Выяснили, почему

Впрочем, по истечению двух месяцев с начала года вытрезвители в Перми и регионе так и не появились. Как пояснили нам в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, на данный момент в Пермском крае вытрезвители не были созданы, так как закон о порядке их создания (Закон ПК № 354-ПК) вступил в силу только 1 января 2025 года. В настоящее время Комиссия по профилактике правонарушений оценивает необходимость их создания, и этот процесс завершится в срок до 30 марта.