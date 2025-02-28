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Posted 28 февраля, 06:33

Published 28 февраля, 06:33

Modified 28 февраля, 06:35

Updated 28 февраля, 06:35

В пяти селах Прикамья откроют женские консультации

В пяти селах Прикамья откроют женские консультации

28 февраля 2025, 06:33
Фото: 1MI.

В пяти селах Прикамья откроют женские консультации

Сюжет
Дети
Учреждения заработают в 2025–2026 годах.

В 2025 году откроется три медицинских пункта в Горнозаводске, Октябрьском и Барде. В следующем году заработают консультации в Очере и Куеде, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Первые три консультации минздрав откроет на базе существующих медорганизаций, а в Очере и Куеде под эти цели построят модульные здания. Сейчас в населенных пунктах работают кабинеты врачей акушеров-гинекологов. В планах властей улучшить внешний вид учреждений и оснастить необходимым оборудованием.

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#Общество#Пермский край#Дети#Роддом#Деревни и села
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