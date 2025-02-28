В пяти селах Прикамья откроют женские консультации

Posted 28 февраля, 06:33
Published 28 февраля, 06:33
Modified 28 февраля, 06:35
Updated 28 февраля, 06:35
В 2025 году откроется три медицинских пункта в Горнозаводске, Октябрьском и Барде. В следующем году заработают консультации в Очере и Куеде, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Первые три консультации минздрав откроет на базе существующих медорганизаций, а в Очере и Куеде под эти цели построят модульные здания. Сейчас в населенных пунктах работают кабинеты врачей акушеров-гинекологов. В планах властей улучшить внешний вид учреждений и оснастить необходимым оборудованием.