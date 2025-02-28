В пяти селах Прикамья откроют женские консультации

Первые три консультации минздрав откроет на базе существующих медорганизаций, а в Очере и Куеде под эти цели построят модульные здания. Сейчас в населенных пунктах работают кабинеты врачей акушеров-гинекологов. В планах властей улучшить внешний вид учреждений и оснастить необходимым оборудованием.