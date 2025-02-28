«Вайлдберриз» заплатит пермякам 250 тысяч за стройку склада

Posted 28 февраля, 12:34
Published 28 февраля, 12:34
Modified 28 февраля, 12:36
Updated 28 февраля, 12:36
На сайте HeadHunter в Перми появилась вакансия руководителя строительства в «Вайлдберриз», речь идет о стройке логистического центра в деревне Устиново. Соискателям предлагают 250 тысяч рублей в месяц.
После окончания работ компания предлагает рассмотреть возможность переезда в другой регион РФ, релокационный пакет прилагается.
Ранее сообщалось, что строительство нового склада «ВБ» может быть перенесено, а ФАС вынесла предупреждение популярному маркетплейсу.