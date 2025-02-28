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Posted 28 февраля, 12:34

Published 28 февраля, 12:34

Modified 28 февраля, 12:36

Updated 28 февраля, 12:36

«Вайлдберриз» заплатит пермякам 250 тысяч за стройку склада

«Вайлдберриз» заплатит пермякам 250 тысяч за стройку склада

28 февраля 2025, 12:34
Фото: 1MI.

«Вайлдберриз» заплатит пермякам 250 тысяч за стройку склада

Маркетплейс опубликовал вакансию на сервисе поиска работы.

На сайте HeadHunter в Перми появилась вакансия руководителя строительства в «Вайлдберриз», речь идет о стройке логистического центра в деревне Устиново. Соискателям предлагают 250 тысяч рублей в месяц.

После окончания работ компания предлагает рассмотреть возможность переезда в другой регион РФ, релокационный пакет прилагается.

Ранее сообщалось, что строительство нового склада «ВБ» может быть перенесено, а ФАС вынесла предупреждение популярному маркетплейсу.

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#Работа#Пермь#Маркетплейс
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