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Posted 28 февраля, 05:12

Published 28 февраля, 05:12

Modified 28 февраля, 07:37

Updated 28 февраля, 07:37

Мэрия Перми закрыла пять точек общепита из-за нарушений

Власти Перми выявили нарушения в работе 12 точек общепита

28 февраля 2025, 05:12

Мэрия Перми закрыла пять точек общепита из-за нарушений

Сюжет
Администрация Перми
Закрыты столовая и шаурмичная, временный запрет на работу получили еще три точки.

Администрация Перми провела проверку нестационарных торговых объектов (НТО), специализирующихся на продаже готовой еды. В ходе рейдов, проведенных с 13 января по 11 февраля, нарушения были выявлены в работе 12 из 18 проверенных объектов, отмечают в мэрии.

Основные нарушения включали:

— Несоблюдение санитарных норм и правил;

— Отсутствие маркировки и документов на пищевую продукцию;

— Реализация продукции с истекшим сроком годности;

— Нарушение порядка прохождения медицинских осмотров сотрудниками;

— Отсутствие исправных систем водоснабжения.

Деятельность двух объектов, расположенных на муниципальной земле, приостановлена: столовая на улице Революции, 68б и точка по продаже шаурмы на улице Данщина, 14. Также временный запрет на работу получили «Настоящая пекарня», кафе «Шаурма № 1» и «Суши Маркет».

Материалы о нарушениях направлены в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю и прокуратуру города.

Власти подчеркивают, что основная задача — обеспечить безопасность и комфорт граждан, поддерживая при этом законную деятельность предпринимателей. Однако в НТО сложно полностью соблюдать все санитарные нормы, что часто приводит к нарушениям.

Ранее Роспотребнадзор закрыл несколько павильонов кафе быстрого питания в Чусовом.

#Происшествия#Пермь#Администрация Перми#Общепит#Санитарные нормы#Санитарно-эпидемиологическое благополучие
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