Власти Перми выявили нарушения в работе 12 точек общепита

Posted 28 февраля, 05:12
Published 28 февраля, 05:12
Modified 28 февраля, 07:37
Updated 28 февраля, 07:37
Администрация Перми провела проверку нестационарных торговых объектов (НТО), специализирующихся на продаже готовой еды. В ходе рейдов, проведенных с 13 января по 11 февраля, нарушения были выявлены в работе 12 из 18 проверенных объектов, отмечают в мэрии.
Основные нарушения включали:
— Несоблюдение санитарных норм и правил;
— Отсутствие маркировки и документов на пищевую продукцию;
— Реализация продукции с истекшим сроком годности;
— Нарушение порядка прохождения медицинских осмотров сотрудниками;
— Отсутствие исправных систем водоснабжения.
Деятельность двух объектов, расположенных на муниципальной земле, приостановлена: столовая на улице Революции, 68б и точка по продаже шаурмы на улице Данщина, 14. Также временный запрет на работу получили «Настоящая пекарня», кафе «Шаурма № 1» и «Суши Маркет».
Материалы о нарушениях направлены в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю и прокуратуру города.
Власти подчеркивают, что основная задача — обеспечить безопасность и комфорт граждан, поддерживая при этом законную деятельность предпринимателей. Однако в НТО сложно полностью соблюдать все санитарные нормы, что часто приводит к нарушениям.
Ранее Роспотребнадзор закрыл несколько павильонов кафе быстрого питания в Чусовом.