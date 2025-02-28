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Posted 28 февраля, 02:09

Published 28 февраля, 02:09

Modified 28 февраля, 02:09

Updated 28 февраля, 02:09

Заповедник «Басеги» хотят назвать в честь его создателя Георгия Воронова

Заповедник «Басеги» хотят назвать в честь знаменитого ученого

28 февраля 2025, 02:09
Фото: Ярослав Кутузов.

Заповедник «Басеги» хотят назвать в честь его создателя Георгия Воронова

Сюжет
ПГНИУ
Заслуженный эколог России ушел из жизни в 2023 году.

Заповедник «Басеги» может получить имя своего создателя — профессора ПГНИУ Георгия Воронова. Соответствующее ходатайство поддержал Ученый совет Пермского университета.

Георгий Воронов — заслуженный эколог РФ, почётный работник высшего профессионального образования, заслуженный профессор Пермского университета и создатель заповедников «Басеги» и «Вишерский». Также он основал и заведовал кафедрой биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ с 1977 по 2008 год.

Эколог принадлежит к династии учёных и просветителей Генкелей-Вороновых. В 1978 году для подтверждения уникальности ландшафта, почвы, флоры и фауны территории Басеги он организовал комплексные научные экспедиции.

Ученого не стало в 2023 году. Он ушел из жизни в возрасте 87 лет.

Фото: ПГНИУ

Государственный заповедник Басеги расположен на территории Гремячинского и Горнозаводского округов Пермского края. В его территорию входит горный хребет Басеги и прилегающие к нему участки предгорий. Заповедник находится на водоразделе рек Усьвы и Вильвы. На территории заповедника обитают более 520 видов животных, в том числе свыше 45 редких. Также там произрастают 17 видов растений, которые не встречаются больше нигде в мире.

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#ПГНИУ#Экология#Ученые#Природа#Наука#Басеги#Живая природа
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