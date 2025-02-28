Заповедник «Басеги» хотят назвать в честь знаменитого ученого

Posted 28 февраля, 02:09
Published 28 февраля, 02:09
Modified 28 февраля, 02:09
Updated 28 февраля, 02:09
Заповедник «Басеги» может получить имя своего создателя — профессора ПГНИУ Георгия Воронова. Соответствующее ходатайство поддержал Ученый совет Пермского университета.
Георгий Воронов — заслуженный эколог РФ, почётный работник высшего профессионального образования, заслуженный профессор Пермского университета и создатель заповедников «Басеги» и «Вишерский». Также он основал и заведовал кафедрой биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ с 1977 по 2008 год.
Эколог принадлежит к династии учёных и просветителей Генкелей-Вороновых. В 1978 году для подтверждения уникальности ландшафта, почвы, флоры и фауны территории Басеги он организовал комплексные научные экспедиции.
Ученого не стало в 2023 году. Он ушел из жизни в возрасте 87 лет.
Государственный заповедник Басеги расположен на территории Гремячинского и Горнозаводского округов Пермского края. В его территорию входит горный хребет Басеги и прилегающие к нему участки предгорий. Заповедник находится на водоразделе рек Усьвы и Вильвы. На территории заповедника обитают более 520 видов животных, в том числе свыше 45 редких. Также там произрастают 17 видов растений, которые не встречаются больше нигде в мире.