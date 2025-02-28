Заповедник «Басеги» хотят назвать в честь знаменитого ученого

Государственный заповедник Басеги расположен на территории Гремячинского и Горнозаводского округов Пермского края. В его территорию входит горный хребет Басеги и прилегающие к нему участки предгорий. Заповедник находится на водоразделе рек Усьвы и Вильвы. На территории заповедника обитают более 520 видов животных, в том числе свыше 45 редких. Также там произрастают 17 видов растений, которые не встречаются больше нигде в мире.