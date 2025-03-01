Администрация Кизела заплатит пенсионеру за нападение бродячих собак

Posted 1 марта, 05:44
Published 1 марта, 05:44
Modified 1 марта, 05:46
Updated 1 марта, 05:46
Кизеловский городской суд взыскал с администрации Кизела компенсацию морального вреда, причиненного местному жителю от нападения бродячей собаки.
Как рассказали в Пермском краевом суде, в один из дней на одной из улиц Кизела в около Пенсионного фонда пожилого мужчину окружила стая безнадзорных собак. Одна из них укусила мужчину за правую голень, отчего он испытал боль и сильный испуг. Чтобы пес больше не напал, пенсионеру пришлось распылить газовый баллончик.
С травмой пожилой мужчина обратился в больницу, прошел курс антирабической вакцинации (от бешенства, — Properm.ru). Мужчина пояснил, что боль в ноге беспокоила его больше месяца, также он начал испытывать страх при виде других собак. Доводы истца в суде поддержал прокурор.
Представитель мэрии Кизела исковые требования не признал. Пояснил, что в целях отлова безнадзорных животных с Автономной некоммерческой организацией заключен муниципальный контракт. Исполнителем по условиям контракта оказаны все необходимые услуги, с заявкой на отлов животных кто-либо в администрацию не обращался. По мнению ответчика, истец не доказал, что его укусила безнадзорная собака.
Суд пришел к выводу о недостаточности принятых ответчиком мер по обращению с животными без владельцев, поскольку они не позволили исключить причинение вреда в результате нападения на истца. Пенсионер имел основания опасаться за свое здоровье, претерпел значительную психологическую травму. Вследствие полученного повреждения от укуса собаки он определенное время находился на лечении, прошел курс вакцинации против бешенства. Все это свидетельствует о перенесенных им физических и нравственных страданиях.
Суд взыскал с администрации муниципального округа в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 25 тыс. рублей. Решение суда не вступило в законную силу.