Администрация Кизела заплатит пенсионеру за нападение бродячих собак

Суд пришел к выводу о недостаточности принятых ответчиком мер по обращению с животными без владельцев, поскольку они не позволили исключить причинение вреда в результате нападения на истца. Пенсионер имел основания опасаться за свое здоровье, претерпел значительную психологическую травму. Вследствие полученного повреждения от укуса собаки он определенное время находился на лечении, прошел курс вакцинации против бешенства. Все это свидетельствует о перенесенных им физических и нравственных страданиях.