Энергетики и самозапрет на кредит. Какие законы вступают в силу 1 марта

Сегодня, 1 марта 2025 года, в силу вступил целый ряд законов. Например, у граждан появится возможность защититься от мошенников, ограничив взятие заемных средств на свое имя. Сделать это можно будет, подав заявление через портал госуслуг, а с 1 сентября — и через МФЦ. После того, как вы установите запрет на выдачу кредитов, просто так оформить заявку и получить денежные средства не удастся.