Энергетики и самозапрет на кредит. Какие законы вступают в силу 1 марта

Posted 1 марта, 08:51
Published 1 марта, 08:51
Modified 1 марта, 08:53
Updated 1 марта, 08:53
Сегодня, 1 марта 2025 года, в силу вступил целый ряд законов. Например, у граждан появится возможность защититься от мошенников, ограничив взятие заемных средств на свое имя. Сделать это можно будет, подав заявление через портал госуслуг, а с 1 сентября — и через МФЦ. После того, как вы установите запрет на выдачу кредитов, просто так оформить заявку и получить денежные средства не удастся.
С этого дня начнет действовать закон о спецсчетах для иноагентов. На них будут зачислять полученные в России доходы от: использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов, включая произведения науки, литературы и искусства, изобретения и товарные знаки; продажи или сдачи в аренду недвижимости и транспортных средств; процентов по вкладам; долевого участия в организациях. Счета откроют в уполномоченном банке. Забрать средства можно будет только после исключения из реестра иноагентов.
С сегодняшнего дня продавцы в магазинах будут спрашивать паспорт у покупателей энергетиков. Если он не достиг совершеннолетнего возраста, то ему должны отказать в продаже. С той же даты регионы смогут устанавливать дополнительные ограничения по продаже безалкогольных тоников и энергетиков — как по времени, так и по месту их реализации.
Также органы власти должны будут принимать меры по защите детей от информации, пропагандирующей или демонстрирующей вдыхание сжиженных углеводородных газов.
Платить за отопление с 1 марта можно будет только одним способом. Жильцы, которые платят по фактическим показаниям счетчиков, больше не смогут перейти на оплату равными долями в течение года. «Дольщики», наоборот, смогут сохранить текущий способ оплаты либо перейти на фактическое по желанию в будущем.
Бывшие военные получат доплаты к пенсии за январь и февраль. Выплаты фактически были проиндексированы в начале этого года в соответствии с инфляцией 2024 года (9,5%).
Собственникам дачных участков с 1 марта дается три года на освоение купленной или полученной в подарок земли.
Также с 1 марта граждан защитят от потери денег при строительстве дома с помощью счетов эскроу. Подрядчик сможет получить деньги со счета только по договоренности с заказчиком либо после завершения работ.