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Posted 1 марта, 04:06

Published 1 марта, 04:06

Modified 1 марта, 04:19

Updated 1 марта, 04:19

Хоккеисты «Молота» уступили «Югре»

Хоккеисты «Молота» уступили «Югре»

1 марта 2025, 04:06
Фото: Хоккейный клуб «Молот».
Сюжет
Молот-Прикамье
Пермские хоккеисты уступили 1:2.

Подопечные Евгения Попихина вчера, 28 февраля, проиграли второй матч домашней серии в овертайме. Основное время закончилось ничьей, в овертайме лидировали гости из «Югры».

В первом периоде игры единственную шайбу в ворота соперника забил Виктор Пластинин. Ответную шайбу «Молоту» забили уже во второй трети матча.

Обогнать гостей в овертайме пермякам не удалось. Счёт по итогам встречи — 1:2.

Однако, как отметил после матча главный тренер «Молота», «сыграли здорово в обороне, в атаке были моменты. По овертайму — у нас был отличный момент, который мы не использовали. Команда соперника забила и выиграла. Претензий к ребятам нет никаких».

Главный тренер «Югры» Александр Перов поблагодарил болельщиков, которых «даже в переполненном дворце УДС „Молот“ было слышно».

Домашняя серия продолжится уже завтра, в воскресенье, 2 марта матчем ХК «Молот» и ХК «Зауралье» из Кургана. На следующей неделе «Молоту» предстоит последний матч в Перми с «Омскими крыльями».

#Спорт#Молот-Прикамье#Молот#Молот,молот-прикамье
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