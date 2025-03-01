Хоккеисты «Молота» уступили «Югре»

Posted 1 марта, 04:06
Published 1 марта, 04:06
Modified 1 марта, 04:19
Updated 1 марта, 04:19
Подопечные Евгения Попихина вчера, 28 февраля, проиграли второй матч домашней серии в овертайме. Основное время закончилось ничьей, в овертайме лидировали гости из «Югры».
В первом периоде игры единственную шайбу в ворота соперника забил Виктор Пластинин. Ответную шайбу «Молоту» забили уже во второй трети матча.
Обогнать гостей в овертайме пермякам не удалось. Счёт по итогам встречи — 1:2.
Однако, как отметил после матча главный тренер «Молота», «сыграли здорово в обороне, в атаке были моменты. По овертайму — у нас был отличный момент, который мы не использовали. Команда соперника забила и выиграла. Претензий к ребятам нет никаких».
Главный тренер «Югры» Александр Перов поблагодарил болельщиков, которых «даже в переполненном дворце УДС „Молот“ было слышно».
Домашняя серия продолжится уже завтра, в воскресенье, 2 марта матчем ХК «Молот» и ХК «Зауралье» из Кургана. На следующей неделе «Молоту» предстоит последний матч в Перми с «Омскими крыльями».