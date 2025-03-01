Из-за антисанитарии в Прикамье проверили десятки точек общепита

По результатам проверок в деятельности предприятий выявлены многочисленные нарушения. Прокуроры вынесли руководителям организаций представления. После чего материалы проверок направлены в Управление Роспотребнадзора для решения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов). Затем последовали обращения в суды и временная приостановка деятельности точек общественного питания.