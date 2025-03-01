Из-за антисанитарии в Прикамье проверили десятки точек общепита

Posted 1 марта, 04:10
Published 1 марта, 04:10
Modified 1 марта, 05:31
Updated 1 марта, 05:31
После двух вспышек заболеваемости сальмонеллезом в январе–феврале 2025 года в Пермском крае в двух предприятиях общественного питания прокуратура организовала проверки в отрасли. Речь идет о выявленных массовых заражений среди покупателей в сети «Хлебница» в Перми и SHAURMA COSMOS в Кунгуре.
Как сообщили в ведомстве, поручения о проведении проверок исполнения санитарно-эпидемиологического и трудового законодательства в шести организациях получили прокуроры Дзержинского, Индустриального, Кировского, Ленинского, Мотовилихинского, Свердловского районов Перми, Пермского района, Березников, Краснокамска, Кунгура и Соликамска. Всего нужно было проверить работу точек питания по 26 адресам.
По результатам проверок в деятельности предприятий выявлены многочисленные нарушения. Прокуроры вынесли руководителям организаций представления. После чего материалы проверок направлены в Управление Роспотребнадзора для решения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов). Затем последовали обращения в суды и временная приостановка деятельности точек общественного питания.
Также в Роспотребнадзор были направлены требования о проведении контрольно-надзорных мероприятий в отношении еще трех организаций, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания по 43 адресам. По результатам проверок владельцам кафе были выданы предписания, приняты меры административного воздействия (в т. ч. временный запрет деятельности и административное приостановление деятельности).
Например, прокуратурой Пермского края в Управление направлено требование о проведении проверки в отношении организации — производителя сельскохозяйственной продукции в связи с установлением фактов использования предприятиями сельскохозяйственной продукции (мясо птицы, яйцо), содержащей патогенную микрофлору. Речь идет о птицефабрике «Менделеевской».
По результатам проверки здесь были выявлены нарушения требований к обеспечению безопасности пищевой продукции в процессе ее производства, содержанию помещений, проведению производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, директору предприятия выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований, в настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).