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Posted 1 марта, 04:10

Published 1 марта, 04:10

Modified 1 марта, 05:31

Updated 1 марта, 05:31

Из-за антисанитарии в Прикамье проверили десятки точек общепита

Из-за антисанитарии в Прикамье проверили десятки точек общепита

1 марта 2025, 04:10
Фото: properm.ru.
Сюжет
Возле кормушки
В Прикамье прошли массовые проверки кафе быстрого питания из-за двух массовых отравлений.

После двух вспышек заболеваемости сальмонеллезом в январе–феврале 2025 года в Пермском крае в двух предприятиях общественного питания прокуратура организовала проверки в отрасли. Речь идет о выявленных массовых заражений среди покупателей в сети «Хлебница» в Перми и SHAURMA COSMOS в Кунгуре.

Как сообщили в ведомстве, поручения о проведении проверок исполнения санитарно-эпидемиологического и трудового законодательства в шести организациях получили прокуроры Дзержинского, Индустриального, Кировского, Ленинского, Мотовилихинского, Свердловского районов Перми, Пермского района, Березников, Краснокамска, Кунгура и Соликамска. Всего нужно было проверить работу точек питания по 26 адресам.

По результатам проверок в деятельности предприятий выявлены многочисленные нарушения. Прокуроры вынесли руководителям организаций представления. После чего материалы проверок направлены в Управление Роспотребнадзора для решения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов). Затем последовали обращения в суды и временная приостановка деятельности точек общественного питания.

Также в Роспотребнадзор были направлены требования о проведении контрольно-надзорных мероприятий в отношении еще трех организаций, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания по 43 адресам. По результатам проверок владельцам кафе были выданы предписания, приняты меры административного воздействия (в т. ч. временный запрет деятельности и административное приостановление деятельности).

Например, прокуратурой Пермского края в Управление направлено требование о проведении проверки в отношении организации — производителя сельскохозяйственной продукции в связи с установлением фактов использования предприятиями сельскохозяйственной продукции (мясо птицы, яйцо), содержащей патогенную микрофлору. Речь идет о птицефабрике «Менделеевской».

По результатам проверки здесь были выявлены нарушения требований к обеспечению безопасности пищевой продукции в процессе ее производства, содержанию помещений, проведению производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, директору предприятия выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований, в настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).

#Происшествия#Общество#Возле кормушки#Отравление#Сальмонеллёз
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