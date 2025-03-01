Какая в этом году будет в Прикамье весна? Расскажут метеорологи

В конце первой декады (7-10 марта) по прогнозу ожидается похолодание по мере заполнения высотной ложбины и ее смещения на восток, в Зауралье. Скорее всего начало марта в Прикамье будет облачным и умеренно теплым, на 1-2˚С теплее нормы. В основном положительная аномалия сформируется за счет достаточно теплых ночей (в период 1–6 марта ночная температура воздуха будет в пределах -5…-10˚С), существенных дневных оттепелей не ожидается. В дневные часы в основном будет 0…-5˚С. Регулярно будет выпадать небольшой снег, но перспектив сильных снегопадов пока нет. Ближе к концу декады в связи с поступлением более холодной воздушной массы в ночные часы может быть до -10…-15˚С и ниже, а днем -3…-8˚С.



В конце первой декады марта возможен мощный вынос тепла с Атлантики в западную часть ЕТР. Доберется ли это потепление до Пермского края — пока не определено, но если это произойдет, то возможны первые серьезные оттепели до +5˚С в начале третьей пятидневки. Вторая декада марта может оказаться умеренно теплой, но со значительными колебаниями температуры от сильных оттепелей до умеренных морозов и с избытком осадков.



Прогноз на третью декаду пока неопределенный. Согласно данным CFS/NCEP, можно ожидать ослабление циклонической активности и уменьшение количества осадков, атмосферное давление ожидается выше нормы. При такой ситуации вероятны малооблачные периоды и значительный суточный ход температуры воздуха с дневным прогревом до +5…+10˚.