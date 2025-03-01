Какая в этом году будет в Прикамье весна? Расскажут метеорологи

Posted 1 марта, 13:47
Published 1 марта, 13:47
Modified 1 марта, 13:49
Updated 1 марта, 13:49
Пермские метеорологи приоткрыли секреты капризной мартовской погоды. По данным ГИС-центра ПГНИУ, первый месяц весны 2025 года, согласно долгосрочным прогнозам разных моделей, ожидается теплее нормы.
Наибольшая положительная аномалия ожидается по прогнозу CFS/NCEP(на 3-4˚ выше нормы, то есть на уровне 2023 года). По данным других моделей прогнозирования, отклонение от нормы в пределах 1-2˚С, что выглядит более реалистично с учетом прогнозов на первую половину месяца, когда наибольшая положительная аномалия ожидается в Восточной Европе. То есть по средней температуре воздуха март может быть похож на прошлогодний или немного теплее его.
Март — первый месяц календарной весны, но по характеру погоды — последний месяц метеорологической зимы, утверждает профессор Андрей Шихов. Норма среднемесячной температуры воздуха в марте в Перми составляет -4,0˚С. Самым теплым в истории наблюдений был март 2020 года со средней температурой +0,3˚. На втором месте — март 2023 года со средней температурой -0,5˚С. Последний холодный март в Пермском крае был в 2022 году (на 2-3˚С ниже нормы), а очень холодный — в 2018 году (на 4-5˚ холоднее нормы).
Количество осадков в марте по разным прогнозам около нормы или чуть больше нормы. В целом учитывая ожидаемый характер циркуляции на первую половину месяца, по итогам марта вполне возможен избыток осадков, особенно в первой половине месяца. Норма количества осадков в марте в Перми — всего 34 мм, это традиционно самый сухой месяц года вместе с февралем. Существенный избыток осадков последний раз отмечался в марте 2023 года на севере края, где выпало до двух месячных норм.
В конце первой декады (7-10 марта) по прогнозу ожидается похолодание по мере заполнения высотной ложбины и ее смещения на восток, в Зауралье. Скорее всего начало марта в Прикамье будет облачным и умеренно теплым, на 1-2˚С теплее нормы. В основном положительная аномалия сформируется за счет достаточно теплых ночей (в период 1–6 марта ночная температура воздуха будет в пределах -5…-10˚С), существенных дневных оттепелей не ожидается. В дневные часы в основном будет 0…-5˚С. Регулярно будет выпадать небольшой снег, но перспектив сильных снегопадов пока нет. Ближе к концу декады в связи с поступлением более холодной воздушной массы в ночные часы может быть до -10…-15˚С и ниже, а днем -3…-8˚С.
В конце первой декады марта возможен мощный вынос тепла с Атлантики в западную часть ЕТР. Доберется ли это потепление до Пермского края — пока не определено, но если это произойдет, то возможны первые серьезные оттепели до +5˚С в начале третьей пятидневки. Вторая декада марта может оказаться умеренно теплой, но со значительными колебаниями температуры от сильных оттепелей до умеренных морозов и с избытком осадков.
Прогноз на третью декаду пока неопределенный. Согласно данным CFS/NCEP, можно ожидать ослабление циклонической активности и уменьшение количества осадков, атмосферное давление ожидается выше нормы. При такой ситуации вероятны малооблачные периоды и значительный суточный ход температуры воздуха с дневным прогревом до +5…+10˚.