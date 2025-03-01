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Posted 1 марта, 03:32

Published 1 марта, 03:32

Modified 1 марта, 03:43

Updated 1 марта, 03:43

На неделю ограничат движение автомобилей на Стахановской в Перми

На неделю ограничат движение автомобилей на Стахановской в Перми

1 марта 2025, 03:32
Фото: properm.ru.
Сюжет
Пермская езда
На месте реконструкции автомагистрали будут укладывать водовод.

Сегодня, 1 марта, и на период по 9 марта на ул. Карпинского (перекресток ул. Карпинского — ул. Стахановской) временно ограничат движение транспорта, сообщают в региональном Минтранспорта.

Движение ограничат из-за переустройства сетей водоснабжения, это часть проекта реконструкции ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов.

В ГКУ Центр безопасности дорожного движения Пермского края просят автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок.

#Общество#Пермская езда#Дороги#Дороги перми#Ремонт дороги#Транспорт
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