На неделю ограничат движение автомобилей на Стахановской в Перми

Posted 1 марта, 03:32
Published 1 марта, 03:32
Modified 1 марта, 03:43
Updated 1 марта, 03:43
Сегодня, 1 марта, и на период по 9 марта на ул. Карпинского (перекресток ул. Карпинского — ул. Стахановской) временно ограничат движение транспорта, сообщают в региональном Минтранспорта.
Движение ограничат из-за переустройства сетей водоснабжения, это часть проекта реконструкции ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов.
В ГКУ Центр безопасности дорожного движения Пермского края просят автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок.