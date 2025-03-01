Пермские ученые рассказали об аномалиях ушедшей зимы

При таком распределении аномалий температуры обычно осадков в Пермском крае выпадает мало. Вот и на этот раз количество осадков в центральных и южных районах края было заметно ниже нормы — так, в Перми выпало всего 18 мм при месячной норме 33 мм, на соседних метеостанциях также 15-20 мм. Значительно больше осадков выпало на севере и северо-востоке — 60 мм в Вае, 49 мм в Чердыни и 46 мм в Ныробе, что около нормы, а в Вае даже заметно больше нормы. Причем значительная их часть выпала в первой пятидневке, и затем в середине месяца. В результате высота снежного покрова в Вае, Бисере, Губахе превысила отметку в 100 см.



Благодаря антициклональной погоде в первой и в третьей декадах, наблюдалось немалое число солнечных дней. Это отличало февраль от преимущественно пасмурных декабря и января. В частности, малооблачно было 5–7 февраля и 21–25 февраля. В то же время на фоне поступления теплых и влажных воздушных масс неоднократно в феврале наблюдались туманы — в частности в период оттепелей 1–2 февраля и 8–9 февраля при более холодной погоде в зоне влияния высотно-теплого антициклона.



В феврале было отмечено немало температурных рекордов — в Перми рекорды тепла установлены 1–3 февраля, когда на Урал распространилась теплая и влажная воздушная масса. Самым теплым днем месяца стало 1 февраля, этот же день стал самым теплым и за всю зиму, а отклонение температуры воздуха от нормы местами по краю достигло 15˚С. Такое отклонение от нормы отмечается всего 1-2 раза в десятилетие.