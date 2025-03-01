Пермские ученые рассказали об аномалиях ушедшей зимы

Posted 1 марта, 06:18
Published 1 марта, 06:18
Modified 1 марта, 06:20
Updated 1 марта, 06:20
Первые весенние дни в Прикамье будут теплыми, сообщают синоптики. Температура воздуха 1 и 2 марта ночью будет -8…-3°С, при прояснениях -18…-13°С, днём -3…+2°С, в горах и низинах до -7°С. Ветер юго-западного направления, 4–9 м/с.
В Перми ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег, ночью -8…-6°С, днём -3…-1°С
Метеоролог, профессор ПГНИУ Андрей Шихов в своем канале подвел итоги февраля 2025 года. Последний месяц зимы был умеренно теплым и с существенным дефицитом осадков на большей части региона. Это уже четвертый подряд теплый месяц в Пермском крае.
Средняя температура воздуха в феврале составила от -12,4˚С в Вае до -8,3˚С в Чайковском, что повсеместно выше нормы на 2-3˚С, на севере положительная аномалия температуры была чуть больше, чем на юге. В Перми средняя температура февраля составила -8,9˚С, что теплее нормы на 2,4˚С. Тем не менее, февраль на всей территории края оказался самым холодным месяцем зимы.
На Европейской территории России очень тепло было на крайнем северо-востоке (на 4-6˚С теплее нормы), и весьма холодно на юге (в районе Краснодара холоднее нормы более чем на 4˚С). Такое распределение аномалий связано с блокированием западного переноса воздушных масс в течение большей части месяца, когда теплый воздух поступал вдоль арктического побережья Европейской территории России (наиболее интенсивно во второй пятидневке февраля).
В середине месяца произошло арктическое вторжение, которое стало всего лишь вторым за зиму в Пермском крае. Затем арктическая воздушная масса, поступившая в южные районы ЕТР, задержалась здесь до конца месяца, а на север вновь начал поступать теплый воздух по северной периферии антициклона, что привело к серии температурных рекордов на Северном Урале 26 февраля, когда воздух за счет фенового эффекта прогревался до +9˚С.
При таком распределении аномалий температуры обычно осадков в Пермском крае выпадает мало. Вот и на этот раз количество осадков в центральных и южных районах края было заметно ниже нормы — так, в Перми выпало всего 18 мм при месячной норме 33 мм, на соседних метеостанциях также 15-20 мм. Значительно больше осадков выпало на севере и северо-востоке — 60 мм в Вае, 49 мм в Чердыни и 46 мм в Ныробе, что около нормы, а в Вае даже заметно больше нормы. Причем значительная их часть выпала в первой пятидневке, и затем в середине месяца. В результате высота снежного покрова в Вае, Бисере, Губахе превысила отметку в 100 см.
Благодаря антициклональной погоде в первой и в третьей декадах, наблюдалось немалое число солнечных дней. Это отличало февраль от преимущественно пасмурных декабря и января. В частности, малооблачно было 5–7 февраля и 21–25 февраля. В то же время на фоне поступления теплых и влажных воздушных масс неоднократно в феврале наблюдались туманы — в частности в период оттепелей 1–2 февраля и 8–9 февраля при более холодной погоде в зоне влияния высотно-теплого антициклона.
В феврале было отмечено немало температурных рекордов — в Перми рекорды тепла установлены 1–3 февраля, когда на Урал распространилась теплая и влажная воздушная масса. Самым теплым днем месяца стало 1 февраля, этот же день стал самым теплым и за всю зиму, а отклонение температуры воздуха от нормы местами по краю достигло 15˚С. Такое отклонение от нормы отмечается всего 1-2 раза в десятилетие.
В конце месяца сразу три суточных рекорда тепла (23, 25 и 26 февраля) были установлены на востоке края в Бисере на фоне малооблачной погоды с большим суточным ходом температуры воздуха, когда в дневные часы температурная инверсия разрушалась и воздух ненадолго прогревался до +2…+4,6˚С.