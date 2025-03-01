Поставщик опасных рентгенов в пермские больницы судится с Росздравнадзором

Posted 1 марта, 10:24
Published 1 марта, 10:24
Modified 1 марта, 10:27
Updated 1 марта, 10:27
Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск столичной компании «Медтрек», поставщика в пермские больницы 16-ти рентгенаппаратов, признанных впоследствии непригодными для использования, к Росздравнадзору. В качестве третьих лиц к участию привлечены два прикамских министерства — Минзакупок и Минздрав, а также его подведомственное учреждение — Финансово-хозяйственное управление. Кроме того, прокуратура Пермского края заявила требование о своем участии в процессе.
Сейчас спор между «Медтреком», прокуратурой и Минзакупок рассматривается в пермском арбитраже во второй раз. Прокуратура еще в а2022 году обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением в интересах Пермского края о взыскании в доход бюджета 120 млн рублей ущерба, причиненного поставкой медицинских изделий ненадлежащего качества. В рассмотрении встречного иска о возврате рентгенаппаратов и взыскании 48 млн рублей за износ медизделий «Медтреку» было отказано.
В октябре 2023 года требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме, но в мае 2024 года кассационная инстанция арбитражного суда Уральского округа решение отменила и вернула дело на новое рассмотрение. В решении говорится, что по итогам проведенной экспертизы ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора по 16 аппаратам выдано отрицательное заключение, говорящее о том, что приложенное к поставке регистрационное удостоверение не распространяется на спорные рентгенологические аппараты, эти изделия не зарегистрированы и имеется угроза здоровью при их применении. Суд указал, что компания согласовала в Росздравнадзоре корректирующие мероприятия, после которых ренгены можно использовать.
Сейчас спор между прокуратурой и «Медтреком» рассматривается во второй раз.
Компания «Медтрек» поставила по контракту с ФХУ в 2021 году итальянские рентгеновские мобильные MATRIX» за 120 млн рублей. В августе 2022 года территориальным органом Росздравнадзора по Пермскому краю была инициирована экспертиза качества, эффективности и безопасности медицинского изделия «Аппарат рентгеновский мобильный MATRIX», поставленного «Медтреком». Выдано отрицательное заключение. Эксперты указали, что агрегат не соответствует ГОСТам, изделие официально не зарегистрировано.
В феврале прошлого года в Москве был арестован бывший руководитель компании «Медтрек». Максиму Сапрыкину предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. Сапрыкин Максим Сергеевич (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий) и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд Свердловского района Перми отправил бизнесмена в СИЗО.