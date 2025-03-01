Поставщик опасных рентгенов в пермские больницы судится с Росздравнадзором

В октябре 2023 года требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме, но в мае 2024 года кассационная инстанция арбитражного суда Уральского округа решение отменила и вернула дело на новое рассмотрение. В решении говорится, что по итогам проведенной экспертизы ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора по 16 аппаратам выдано отрицательное заключение, говорящее о том, что приложенное к поставке регистрационное удостоверение не распространяется на спорные рентгенологические аппараты, эти изделия не зарегистрированы и имеется угроза здоровью при их применении. Суд указал, что компания согласовала в Росздравнадзоре корректирующие мероприятия, после которых ренгены можно использовать.