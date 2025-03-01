У 34 коррупционеров в Прикамье конфисковали имущество

Всего суды в Прикамье рассматривали 166 уголовных дел коррупционной направленности, где обвиняемыми проходили 178 человек. По 95 делам в отношении 102 коррупционеров вынесены обвинительные приговоры, по 57 делам в отношении 58 обвиняемых судом прекращено уголовное преследование, в большинстве случаев — по не реабилитирующим обстоятельствам.