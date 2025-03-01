У 34 коррупционеров в Прикамье конфисковали имущество

Posted 1 марта, 03:39
Published 1 марта, 03:39
Modified 1 марта, 03:39
Updated 1 марта, 03:39
За 2024 год за коррупционные преступления осудили 92 жителей Пермского края, статистику опубликовала региональная прокуратура. Среди признанных виновными по уголовным делам был один действующий государственный служащий, пять руководителей государственных или муниципальных учреждений. Кроме этого, приговоры вынесены 17 руководителям организаций и 44 частным лицам.
Всего суды в Прикамье рассматривали 166 уголовных дел коррупционной направленности, где обвиняемыми проходили 178 человек. По 95 делам в отношении 102 коррупционеров вынесены обвинительные приговоры, по 57 делам в отношении 58 обвиняемых судом прекращено уголовное преследование, в большинстве случаев — по не реабилитирующим обстоятельствам.
Двое осужденных за коррупцию бывших силовиков лишены специального звания. У 34 коррупционеров было конфисковано имущество.
Чаще всего осужденным за коррупционные преступления назначались наказания в виде лишения свободы — в 36 случаях, 19 приговоров из них — условно. Реально будут отбывать наказание 17 чиновников, назначенные сроки наказания колеблются от 2,5 лет до 9 лет.
К коррупционным преступлениям относятся взяточничество, мошенничество, взяточничество, коммерческий подкуп, незаконное участие в предпринимательской деятельности, превышение и злоупотребление полномочиями, мошенничество.