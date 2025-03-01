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Posted 1 марта, 13:12

Published 1 марта, 13:12

Modified 1 марта, 13:14

Updated 1 марта, 13:14

Владелец танкера «Волгонефть 212» судится сам с собой

Владелец танкера «Волгонефть 212» судится сам с собой

1 марта 2025, 13:12
Фото: ЧП Крым.
Сейчас в арбитраже рассматривается несколько дел, связанных с крушением танкера и разливом нефти.

Пермское ООО «Каматрансойл», владелец затонувшего в Черном море танкера «Волгонефть 212», пытается взыскать с эксплуатанта того же судна ООО «Кама Шиппинг» 200 млн рублей. Первыми на опубликованный в картотеке арбитража иск обратили внимание журналисты «КоммерсантЪ-Прикамье». Иск поступил только вчера, 28 февраля, и к рассмотрению не принят.

Доли в обеих компаниях, судя по открытым данным, принадлежат «СПАРК-Интерфакс», Константину Селькову. Доходы «Кама Шиппинг» за 2023 год составили 301,4 млн рублей, «Каматрансойл» получил выручку за тот же период в 13,5 млн рублей.

Сейчас в арбитражном суде Краснодарского края рассматривается несколько дел, связанных с крушением танкера и разливом нефти. ООО «Кама Шиппинг» уже дважды оштрафовано по требованию транспортной прокуратуры на 30 тыс. рублей. С иском к «Кама Шиппинг» о взыскании стоимости затрат на ликвидацию разлива нефтепродуктов вышло «Марин транс юг».

На данный момент предприятие Селькова «Каматрансойл» в спорах, связанных с разливом нефти не участвует. Информированные собеседники журналиста Properm.ru считают, что таким образом судовладелец пытается сохранить свою собственность.

Капитана «Волгонефть 212» Леонида Волегова в декабре прошлого года судья Киевского суда Симферополя Михаил Белоусов отправил в СИЗО на два месяца, обжаловать меру пресечения он не смог. Ему предъявили обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем гибель члена экипажа (ч. 1 ст. 163, ч. 2 ст. 263 УК РФ).

Следствие установило, что в воскресенье, 15 декабря, во время шторма в акватории Керченского пролива потерпели крушение морские суда «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212». Танкеры получили существенные повреждения и затонули, произошел разлив мазутв. В результате катастрофы погиб вахтенный матрос «Волгонефть 212». Потерпевшие члены экипажа госпитализированы в больницы.

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#Происшествия#Общество#Суд#Транспорт
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