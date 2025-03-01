Владелец танкера «Волгонефть 212» судится сам с собой

Сейчас в арбитражном суде Краснодарского края рассматривается несколько дел, связанных с крушением танкера и разливом нефти. ООО «Кама Шиппинг» уже дважды оштрафовано по требованию транспортной прокуратуры на 30 тыс. рублей. С иском к «Кама Шиппинг» о взыскании стоимости затрат на ликвидацию разлива нефтепродуктов вышло «Марин транс юг».