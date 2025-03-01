Владелец танкера «Волгонефть 212» судится сам с собой

Posted 1 марта, 13:12
Published 1 марта, 13:12
Modified 1 марта, 13:14
Updated 1 марта, 13:14
Пермское ООО «Каматрансойл», владелец затонувшего в Черном море танкера «Волгонефть 212», пытается взыскать с эксплуатанта того же судна ООО «Кама Шиппинг» 200 млн рублей. Первыми на опубликованный в картотеке арбитража иск обратили внимание журналисты «КоммерсантЪ-Прикамье». Иск поступил только вчера, 28 февраля, и к рассмотрению не принят.
Доли в обеих компаниях, судя по открытым данным, принадлежат «СПАРК-Интерфакс», Константину Селькову. Доходы «Кама Шиппинг» за 2023 год составили 301,4 млн рублей, «Каматрансойл» получил выручку за тот же период в 13,5 млн рублей.
Сейчас в арбитражном суде Краснодарского края рассматривается несколько дел, связанных с крушением танкера и разливом нефти. ООО «Кама Шиппинг» уже дважды оштрафовано по требованию транспортной прокуратуры на 30 тыс. рублей. С иском к «Кама Шиппинг» о взыскании стоимости затрат на ликвидацию разлива нефтепродуктов вышло «Марин транс юг».
На данный момент предприятие Селькова «Каматрансойл» в спорах, связанных с разливом нефти не участвует. Информированные собеседники журналиста Properm.ru считают, что таким образом судовладелец пытается сохранить свою собственность.
Капитана «Волгонефть 212» Леонида Волегова в декабре прошлого года судья Киевского суда Симферополя Михаил Белоусов отправил в СИЗО на два месяца, обжаловать меру пресечения он не смог. Ему предъявили обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем гибель члена экипажа (ч. 1 ст. 163, ч. 2 ст. 263 УК РФ).
Следствие установило, что в воскресенье, 15 декабря, во время шторма в акватории Керченского пролива потерпели крушение морские суда «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212». Танкеры получили существенные повреждения и затонули, произошел разлив мазутв. В результате катастрофы погиб вахтенный матрос «Волгонефть 212». Потерпевшие члены экипажа госпитализированы в больницы.