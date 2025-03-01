Владельца катера из Краснокамска будут судить за столкновение с баржей

Posted 1 марта, 08:31
Published 1 марта, 08:31
Modified 1 марта, 08:35
Updated 1 марта, 08:35
В Прикамье будут судить 44-летнего владельца катера Silver Shark, допустившего столкновение с баржей. ЧП произошло, сообщили в Пермской транспортной прокуратуре, 27 сентября прошлого года. Уголовное дело направлено в Краснокамский городской суд Пермского края для рассмотрения по существу. Судя по картотеке дела, судья направил его на рассмотрение в другой суд.
Сейчас в отношении предпринимателя утверждено обвинительное заключение. Его обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человеку (по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ).
По версии следствия, 27 сентября 2024 года мужчина, управлял маломерным судном Silver Shark и катался с друзьями по Каме в районе Краснокамска. В нарушение правил плавания судов по внутренним водным путям, он не убедился в безопасности маневра, и, при пересечении судового хода, на 2211 км реки Кама столкнулся с открытой бункерной баржей, в результате чего один из пассажиров катера получил травму головы.
Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью, считает следствие.