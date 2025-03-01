Владельца катера из Краснокамска будут судить за столкновение с баржей

По версии следствия, 27 сентября 2024 года мужчина, управлял маломерным судном Silver Shark и катался с друзьями по Каме в районе Краснокамска. В нарушение правил плавания судов по внутренним водным путям, он не убедился в безопасности маневра, и, при пересечении судового хода, на 2211 км реки Кама столкнулся с открытой бункерной баржей, в результате чего один из пассажиров катера получил травму головы.