Экс-замглавы Мотовилихи Радик Назаров перешёл в администрацию Пермского округа

Радик Назаров имеет значительный опыт работы в администрации Мотовилихинского района. До 2024 года он возглавлял отдел благоустройства, затем стал заместителем главы района. После ухода Игоря Сальникова летом 2024 года Назаров временно исполнял обязанности главы района, а после назначения Андрея Чернятьева остался на позиции первого заместителя.