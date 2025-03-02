Экс-замглавы Мотовилихи Радик Назаров перешёл в администрацию Пермского округа

Posted 2 марта, 08:59
Published 2 марта, 08:59
Modified 2 марта, 09:01
Updated 2 марта, 09:01
Первый заместитель главы администрации Мотовилихинского района Перми Радик Назаров сменил место работы, перейдя в администрацию Пермского муниципального округа. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», он занял должность начальника управления по развитию инфраструктуры.
Назаров уволился из районной администрации по собственному желанию. Его преемник на посту первого зама уже найден и проходит необходимые процедуры для трудоустройства.
Радик Назаров имеет значительный опыт работы в администрации Мотовилихинского района. До 2024 года он возглавлял отдел благоустройства, затем стал заместителем главы района. После ухода Игоря Сальникова летом 2024 года Назаров временно исполнял обязанности главы района, а после назначения Андрея Чернятьева остался на позиции первого заместителя.
Назаров стал уже четвёртым чиновником, перешедшим из администрации Перми в окружную администрацию. Ранее туда перешли экс-замглавы города Ольга Андрианова, бывший начальник департамента градостроительства Мария Норова и начальник управления внешнего благоустройства Дмитрий Мясоедов.