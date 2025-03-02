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Posted 2 марта, 08:59

Published 2 марта, 08:59

Modified 2 марта, 09:01

Updated 2 марта, 09:01

Еще один пермский чиновник трудоустрился в администрации Пермского округа

Экс-замглавы Мотовилихи Радик Назаров перешёл в администрацию Пермского округа

2 марта 2025, 08:59
Фото: ВКонтакте/Пермский муниципальный округ.

Еще один пермский чиновник трудоустрился в администрации Пермского округа

Сюжет
Кадровые перестановки
Чиновник назначен начальником управления по развитию инфраструктуры, продолжив череду кадровых перемещений между городом и округом.

Первый заместитель главы администрации Мотовилихинского района Перми Радик Назаров сменил место работы, перейдя в администрацию Пермского муниципального округа. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», он занял должность начальника управления по развитию инфраструктуры.

Назаров уволился из районной администрации по собственному желанию. Его преемник на посту первого зама уже найден и проходит необходимые процедуры для трудоустройства.

Радик Назаров имеет значительный опыт работы в администрации Мотовилихинского района. До 2024 года он возглавлял отдел благоустройства, затем стал заместителем главы района. После ухода Игоря Сальникова летом 2024 года Назаров временно исполнял обязанности главы района, а после назначения Андрея Чернятьева остался на позиции первого заместителя.

Назаров стал уже четвёртым чиновником, перешедшим из администрации Перми в окружную администрацию. Ранее туда перешли экс-замглавы города Ольга Андрианова, бывший начальник департамента градостроительства Мария Норова и начальник управления внешнего благоустройства Дмитрий Мясоедов.

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