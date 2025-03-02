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Posted 2 марта, 16:00

Published 2 марта, 16:00

Modified 2 марта, 16:46

Updated 2 марта, 16:46

Из-за попытки поджечь банкомат в Перми задержали женщину

Из-за попытки поджечь банкомат в Перми задержали женщину

2 марта 2025, 16:00
Фото: Яндекс-панорама.
Возбуждено уголовное дело.

В здании на углу улиц Ленина и Попова миувшей ночью пытались поджечь банкомат. Как журналисту Properm.ru подтвердили в полиции, по подозрению в попытке поджога задержали женщину 1978 года рождения. ЧП произошло около 5 утра, женщина пришла к отделению банка с канистрой.

По официальному сообщению, ночью 2 марта в отдел полиции Ленинского
района поступило сообщение о возгорании в отделении одного из банков в центре города. Речь идет о банкомате «Альфа-Банка» на ул. Ленина, 66.

Прибывшими по сообщению сотрудниками полиции по подозрению в совершении поджога была задержана женщина 1978 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

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