Из-за попытки поджечь банкомат в Перми задержали женщину

Posted 2 марта, 16:00
Published 2 марта, 16:00
Modified 2 марта, 16:46
Updated 2 марта, 16:46
В здании на углу улиц Ленина и Попова миувшей ночью пытались поджечь банкомат. Как журналисту Properm.ru подтвердили в полиции, по подозрению в попытке поджога задержали женщину 1978 года рождения. ЧП произошло около 5 утра, женщина пришла к отделению банка с канистрой.
По официальному сообщению, ночью 2 марта в отдел полиции Ленинского
района поступило сообщение о возгорании в отделении одного из банков в центре города. Речь идет о банкомате «Альфа-Банка» на ул. Ленина, 66.
Прибывшими по сообщению сотрудниками полиции по подозрению в совершении поджога была задержана женщина 1978 года рождения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
В декабре прошлого года в Перми злоумышленники дважды за вечер поджигали отделения банков