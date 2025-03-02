Из-за попытки поджечь банкомат в Перми задержали женщину

В здании на углу улиц Ленина и Попова миувшей ночью пытались поджечь банкомат. Как журналисту Properm.ru подтвердили в полиции, по подозрению в попытке поджога задержали женщину 1978 года рождения. ЧП произошло около 5 утра, женщина пришла к отделению банка с канистрой.