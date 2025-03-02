«Молот» одержал победу над «Зауральем» на домашнем льду

Posted 2 марта, 18:00
Published 2 марта, 18:00
Modified 2 марта, 18:02
Updated 2 марта, 18:02
В воскресенье, 2 марта, на льду УДС «Молот» состоялся захватывающий матч между пермским хоккейным клубом «Молот» и курганским «Зауральем». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.
Голы за «Молот» забили Андрей Малявин, Данил Лапин и Илья Николаев. Две из трёх шайб были заброшены в третьем периоде.
Эта победа стала первой в домашней серии для «Молота» и позволила команде подняться на седьмое место в турнирной таблице. Следующий матч пермской команды пройдёт против «Омских крыльев», которые занимают 26-ю позицию.
28 февраля «молотобойцы» проиграли второй матч домашней серии в овертайме 1:2. Основное время закончилось ничьей, в овертайме лидировали гости из «Югры».