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Posted 2 марта, 13:30

Published 2 марта, 13:30

Modified 2 марта, 13:32

Updated 2 марта, 13:32

Константин Холмогоров стал чемпионом России на дистанции 1500 метров

Пермяк Константин Холмогоров принёс Прикамью второе «золото» Чемпионата России

2 марта 2025, 13:30
Фото: Скриншот из телеграм-канала краевой федерации легкой атлетики..

Константин Холмогоров стал чемпионом России на дистанции 1500 метров

Ранее «золото» Пермскому краю принёс Владимир Никитин.

Константин Холмогоров (СШОР Старт, Динамо Пермь, тренер Николай Суворов) становится чемпионом России на 1500 м с результатом 3 мин 44,65 сек. Об этом сообщают в краевой федерации легкой атлетики.

Это вторая золотая медаль для Прикамья на текущем чемпионате страны. Ранее свое «золото» взял на 3000 метров Владимир Никитин.

В июле 2024 года в беге на 800 м у мужчин на всероссийском старте «Путь к Олимпу» Константин Холмогоров показал лучший результат сезона в России — 1 минута 46,23 секунд.

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#Спорт#Легкая атлетика#Чемпионат россии#Чемпион России
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