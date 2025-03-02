Пермяк Константин Холмогоров принёс Прикамью второе «золото» Чемпионата России

Posted 2 марта, 13:30
Published 2 марта, 13:30
Modified 2 марта, 13:32
Updated 2 марта, 13:32
Константин Холмогоров (СШОР Старт, Динамо Пермь, тренер Николай Суворов) становится чемпионом России на 1500 м с результатом 3 мин 44,65 сек. Об этом сообщают в краевой федерации легкой атлетики.
Это вторая золотая медаль для Прикамья на текущем чемпионате страны. Ранее свое «золото» взял на 3000 метров Владимир Никитин.
В июле 2024 года в беге на 800 м у мужчин на всероссийском старте «Путь к Олимпу» Константин Холмогоров показал лучший результат сезона в России — 1 минута 46,23 секунд.