Пермяки чаще всего летали в Москву, Сочи и Турцию в 2024 году

Общий пассажиропоток аэропорта Большое Савино в 2024 году составил более 1,95 млн человек, что немного меньше, чем в 2023 году (1,992 млн). Лидером среди авиакомпаний стал «Аэрофлот», перевезший более 660 тыс. пассажиров, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-служба воздушной гавани.