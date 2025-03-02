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Posted 2 марта, 10:16

Published 2 марта, 10:16

Modified 2 марта, 10:18

Updated 2 марта, 10:18

Пассажиропоток пермского аэропорта в 2024 году составил более 1,95 млн человек

Пермяки чаще всего летали в Москву, Сочи и Турцию в 2024 году

2 марта 2025, 10:16
Фото: properm.ru.

Пассажиропоток пермского аэропорта в 2024 году составил более 1,95 млн человек

Пассажиропоток снизился, но столичные и курортные направления остались в лидерах.

Общий пассажиропоток аэропорта Большое Савино в 2024 году составил более 1,95 млн человек, что немного меньше, чем в 2023 году (1,992 млн). Лидером среди авиакомпаний стал «Аэрофлот», перевезший более 660 тыс. пассажиров, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-служба воздушной гавани.

В 2024 году самым популярным направлением для пермяков оставались авиарейсы в Москву. По данным пресс-службы аэропорта Большое Савино, столицу России посетили 912,5 тыс. пассажиров. В топ-5 российских направлений также вошли Сочи (303,7 тыс. пассажиров), Санкт-Петербург (277,6 тыс.), Новосибирск (49,1 тыс.) и Махачкала (34,8 тыс.).

Среди зарубежных направлений лидировала Турция. В Анталью в прошлом году отправились 114,3 тыс. пермяков, в Шарм-эш-Шейх — 17,6 тыс., а в Хургаду — 13,5 тыс. Также популярностью пользовались рейсы в Наманган (Узбекистан) — 16,1 тыс. пассажиров и Минск (Беларусь) — 13,6 тыс.

Несмотря на небольшое снижение пассажиропотока, аэропорт сохраняет стабильный спрос на ключевые направления, подтверждая статус важного транспортного узла для региона.

В новый пакет санкций Евросоюза в конце февраля попал аэропорт Перми. Такое решение ЕС принял в отношении морских портов и аэропортов, которые используются в военных целях.

«Используется для перевозки товаров и технологий, применяемых в сфере обороны и безопасности», — указано в документе основание для ограничения.

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#Пермь#Пермский аэропорт#Статистика#Транспорт#Турция
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