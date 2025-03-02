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Posted 2 марта, 10:32

Published 2 марта, 10:32

Modified 2 марта, 10:34

Updated 2 марта, 10:34

С 3 по 19 марта в Перми планируется ряд плановых отключений воды

Пермяков предупреждают о предстоящих плановых отключениях воды

2 марта 2025, 10:32
Фото: properm.ru.

С 3 по 19 марта в Перми планируется ряд плановых отключений воды

Сюжет
Коммунальный рай
Отключения носят точечный характер.

Жители Мотовилихинского и Ленинского районов Перми в течение следующих двух недель, с 3 по 19 марта останутся без воды. О плановых отключениях сообщает ООО «НОВОГОР Прикамье».

4 марта с 10:00 до 15:00 без воды останутся жители домов по ул. Парковой, 11, 2, 7 и Пермской, 1, 2.

15 марта воды не будет с 10:00 до 19:00 в домах по ул. Макаренко, 30, 36, Студенческой, 9 и Технической, 13, 22. С 18 на 19 марта на сутки отключат воду на ул. Анри Барбюса, 53 и Грачева, 10.

В Лысьве масштабная коммунальная авария на сетях водоснабжения произошла 23 февраля. Без воды остались 60 многоквартирных домов. Вода в них была отключена 23 февраля с 15.30.

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#Коммунальный рай#Пермь#Жкх#Жкх перми
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