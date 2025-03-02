Пермяков предупреждают о предстоящих плановых отключениях воды

15 марта воды не будет с 10:00 до 19:00 в домах по ул. Макаренко, 30, 36, Студенческой, 9 и Технической, 13, 22. С 18 на 19 марта на сутки отключат воду на ул. Анри Барбюса, 53 и Грачева, 10.