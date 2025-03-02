Пермяков предупреждают о предстоящих плановых отключениях воды

Posted 2 марта, 10:32
Published 2 марта, 10:32
Modified 2 марта, 10:34
Updated 2 марта, 10:34
Жители Мотовилихинского и Ленинского районов Перми в течение следующих двух недель, с 3 по 19 марта останутся без воды. О плановых отключениях сообщает ООО «НОВОГОР Прикамье».
4 марта с 10:00 до 15:00 без воды останутся жители домов по ул. Парковой, 11, 2, 7 и Пермской, 1, 2.
15 марта воды не будет с 10:00 до 19:00 в домах по ул. Макаренко, 30, 36, Студенческой, 9 и Технической, 13, 22. С 18 на 19 марта на сутки отключат воду на ул. Анри Барбюса, 53 и Грачева, 10.
В Лысьве масштабная коммунальная авария на сетях водоснабжения произошла 23 февраля. Без воды остались 60 многоквартирных домов. Вода в них была отключена 23 февраля с 15.30.