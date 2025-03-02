Под Березниками в ДТП пострадал четырёхлетний пассажир легковушки

Вчера, 1 марта, около 18:30 по автодороге Пермь-Березники со стороны Березников в направлении Перми двигался автомобиль ВАЗ-2115 под управлением 38-летнего водителя, который в районе 133 км не учел дорожные условия и допустил занос автомобиля на полосу встречного движения. В результате чего ВАЗ столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем Ford Focus под управлением 39-летнего водителя.