Под Березниками в ДТП пострадал четырёхлетний пассажир легковушки

Posted 2 марта, 11:17
Published 2 марта, 11:17
Modified 2 марта, 11:19
Updated 2 марта, 11:19
Вчера вечером в ДТП под Березниками пострадал 4-х летний ребенок. Автомобиль с ним выбросило на встречную полосу, сообщают в Госавтоинспекции Березников.
Вчера, 1 марта, около 18:30 по автодороге Пермь-Березники со стороны Березников в направлении Перми двигался автомобиль ВАЗ-2115 под управлением 38-летнего водителя, который в районе 133 км не учел дорожные условия и допустил занос автомобиля на полосу встречного движения. В результате чего ВАЗ столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем Ford Focus под управлением 39-летнего водителя.
В результате ДТП пострадал 4-х летний ребенок.
По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее пострадавшей в результате ДТП школьнице возмещён моральный вред. 36-летний житель Прикамья был за рулём нетрезвым и не имел водительского удостоверения, совершал обгон и наехал на 11-летнюю девочку. Ребенок получил переломы, квалифицированные как травмы средней степени тяжести.