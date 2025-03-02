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Posted 2 марта, 11:17

Published 2 марта, 11:17

Modified 2 марта, 11:19

Updated 2 марта, 11:19

В ДТП под Березниками пострадал 4-х летний ребенок

Под Березниками в ДТП пострадал четырёхлетний пассажир легковушки

2 марта 2025, 11:17
Фото: ВКонтакте/Госавтоинспекция Березники.

В ДТП под Березниками пострадал 4-х летний ребенок

Сюжет
Дети
ВАЗ, в котором ехал ребенок, вынесло на встречную полосу

Вчера вечером в ДТП под Березниками пострадал 4-х летний ребенок. Автомобиль с ним выбросило на встречную полосу, сообщают в Госавтоинспекции Березников.

Вчера, 1 марта, около 18:30 по автодороге Пермь-Березники со стороны Березников в направлении Перми двигался автомобиль ВАЗ-2115 под управлением 38-летнего водителя, который в районе 133 км не учел дорожные условия и допустил занос автомобиля на полосу встречного движения. В результате чего ВАЗ столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем Ford Focus под управлением 39-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал 4-х летний ребенок.

По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее пострадавшей в результате ДТП школьнице возмещён моральный вред. 36-летний житель Прикамья был за рулём нетрезвым и не имел водительского удостоверения, совершал обгон и наехал на 11-летнюю девочку. Ребенок получил переломы, квалифицированные как травмы средней степени тяжести.

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#Происшествия#Дети#Березники
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