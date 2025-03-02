Производитель молочной продукции из Прикамья оштрафован на миллион за нарушения

Ранее, в мае 2024 года, ООО «Рига» уже было оштрафовано на 500 тыс. рублей за аналогичные нарушения. Однако штраф не был оплачен, что привело к передаче дела в суд. Постановление вступило в силу 10 июня 2024 года.