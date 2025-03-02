Производитель молочной продукции из Прикамья оштрафован на миллион за нарушения

Posted 2 марта, 05:04
Published 2 марта, 05:04
Modified 2 марта, 05:08
Updated 2 марта, 05:08
ООО «Рига», производитель молочной продукции из села Сретенское Ильинского городского округа, признано виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ и оштрафовано на 1 млн рублей. Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю сообщает о вступлении в силу постановления мирового судьи судебного участка № 5 из Нижнего Тагила.
Поводом для проверки послужило обращение прокуратуры Пермского края. В ходе внеплановой проверки в апреле 2024 года выяснилось, что предприятие использовало декларации, выданные на основании протоколов испытаний несуществующей лаборатории. Четыре декларации на сливочное масло, сметану и творожную массу были отозваны.
Также выявлены нарушения санитарных норм в производственных цехах и отсутствие программы производственного контроля. Продукция, включая масло «Крестьянское», признана фальсифицированной по результатам испытаний лаборатории Екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Ранее, в мае 2024 года, ООО «Рига» уже было оштрафовано на 500 тыс. рублей за аналогичные нарушения. Однако штраф не был оплачен, что привело к передаче дела в суд. Постановление вступило в силу 10 июня 2024 года.