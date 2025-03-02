С завтрашнего дня график работы нескольких пермских автобусных маршрутов изменится

Posted 2 марта, 09:42
Published 2 марта, 09:42
Modified 2 марта, 09:44
Updated 2 марта, 09:44
С понедельника, 3 марта, в Перми будет скорректирован график работы сразу нескольких автобусных маршрутов: №3, 8, 30, 62, 71 и 82. Это будет сделано для повышения точности соблюдения расписания, сообщают в гортрансе Перми.
Кроме того, для автобусного маршрута №70 будет скорректировано время первого отправления для более удобной пересадки пассажиров на маршрут №81.
Ранее сообщалось, что с 3 марта в Кировском и Орджоникидзевском районах Перми будут ходить два временных маршрута.
В часы пик по будням 42 –й «Микрорайон Водники — Центральный рынок» и 43-й «10-й микрорайон — Центральный рынок» продублируют автобусы №15 и №53.
Дополнительный транспорт относится к категории большого класса. Маршруты № 42 и 43 будут работать до тех пор, пока на 15–м и 53-м не появятся такие же большие автобусы. Городские власти планируют внедрить новую технику летом.