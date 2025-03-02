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Posted 2 марта, 17:39

Published 2 марта, 17:39

Modified 2 марта, 17:41

Updated 2 марта, 17:41

«Широкая Масленица» в Перми: гори, гори ясно!

«Широкая Масленица» в Перми: гори, гори ясно!

2 марта 2025, 17:39
Фото: Виктор Михалев. properm.ru.
Сюжет
Праздник
В воскресенье, 2 марта, Конноспортивный комплекс превратился в город веселья с блинами, забавами и традиционным сжиганием чучела.

В воскресенье, 2 марта, в Конноспортивном комплексе Пермского края состоялось масштабное народное гуляние «Широкая Масленица». С 12:00 до 17:00 гости праздника окунулись в атмосферу настоящего весеннего веселья.

На территории комплекса развернулись торговые ряды с фермерскими продуктами, ремесленные мастер-классы и потешные ряды. Творческие коллективы Прикамья — ансамбль «Ярмарка», «Маков цвет», «Култарики», «Забава», «Радольница» и «Благовесть» — подарили зрителям яркие выступления.

Фото: Виктор Михалев

Гостей ждали традиционные масленичные забавы: силовые состязания, бои мешками, взятие снежной крепости и танцевальный марафон. Особой популярностью пользовались бесплатная уха и горячие блины. Завершился праздник захватывающим сжиганием чучела Масленицы, которое стало кульминацией дня.

Организаторы подготовили множество сюрпризов, включая розыгрыши призов и подарков. «Широкая Масленица» вновь доказала, что это не просто праздник, а настоящий символ весны, объединяющий людей всех возрастов.

Фото: Виктор Михалев
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