«Широкая Масленица» в Перми: гори, гори ясно!

Posted 2 марта, 17:39
Published 2 марта, 17:39
Modified 2 марта, 17:41
Updated 2 марта, 17:41
В воскресенье, 2 марта, в Конноспортивном комплексе Пермского края состоялось масштабное народное гуляние «Широкая Масленица». С 12:00 до 17:00 гости праздника окунулись в атмосферу настоящего весеннего веселья.
На территории комплекса развернулись торговые ряды с фермерскими продуктами, ремесленные мастер-классы и потешные ряды. Творческие коллективы Прикамья — ансамбль «Ярмарка», «Маков цвет», «Култарики», «Забава», «Радольница» и «Благовесть» — подарили зрителям яркие выступления.
Гостей ждали традиционные масленичные забавы: силовые состязания, бои мешками, взятие снежной крепости и танцевальный марафон. Особой популярностью пользовались бесплатная уха и горячие блины. Завершился праздник захватывающим сжиганием чучела Масленицы, которое стало кульминацией дня.
Организаторы подготовили множество сюрпризов, включая розыгрыши призов и подарков. «Широкая Масленица» вновь доказала, что это не просто праздник, а настоящий символ весны, объединяющий людей всех возрастов.