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Posted 2 марта, 11:39

Published 2 марта, 11:39

Modified 2 марта, 11:41

Updated 2 марта, 11:41

Сосед спас 9-летнего мальчика от агрессивного отчима в Перми

Сосед спас мальчика от агрессивного отчима в Перми

2 марта 2025, 11:39
Фото: скриншот видео телеграм-канала 112.

Сосед спас 9-летнего мальчика от агрессивного отчима в Перми

Сюжет
Дети
Ребёнок, убегавший от пьяного отчима, нашёл помощь у жильцов дома. Инцидент попал на видео.

Вчера, 1 марта, в Перми на улице Солдатова произошёл инцидент. Мальчик около девяти лет в домашней одежде выбежал из подъезда с криками о помощи. Подробности истории узнали наши коллеги из perm.aif.ru.

По словам очевидцев, он убегал от пьяного отчима, который его избивал. Ребёнок кричал: «Пожалуйста, не бей!» и пытался спрятаться в соседнем подъезде.

На помощь мальчику пришёл сосед, муж одной из жительниц дома. Он не позволил отчиму забрать ребёнка и увёл его в подъезд. Видео с камер наблюдения, подтверждающее произошедшее, появилось в сетях.

«Мой муж спас мальчика. Со слов ребёнка, отчим его бил и даже пытался топить — на шее у мальчика остались следы», — рассказала perm.aif.ru женщина, супруга спасителя.

После инцидента мальчик оставался в холле подъезда с консьержем и другими жильцами, ожидая приезда полиции, скорой помощи и представителей органов опеки. Отчима задержали и увезли в участок, однако вечером того же дня он вернулся домой. Жильцы слышали, как он кричал на детей, включая пятилетнюю девочку, которая также живёт в семье.

«Все очень переживают за мальчика, поэтому мы решили рассказать о случившемся, чтобы привлечь внимание к этой ситуации», — подчеркнула собеседница издания.

Как прокомментировали порталу Properm.ru в пресс-службе полиции, материал по данному ЧП зарегистрирован в Свердловском территориальном отделе, проводится проверка.

В Перми судебные приставы изъяли четырехлетнего мальчика у матери, которая не занималась лечением ребенка.

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