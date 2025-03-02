Сосед спас мальчика от агрессивного отчима в Перми

После инцидента мальчик оставался в холле подъезда с консьержем и другими жильцами, ожидая приезда полиции, скорой помощи и представителей органов опеки. Отчима задержали и увезли в участок, однако вечером того же дня он вернулся домой. Жильцы слышали, как он кричал на детей, включая пятилетнюю девочку, которая также живёт в семье.