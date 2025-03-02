Сосед спас мальчика от агрессивного отчима в Перми

Posted 2 марта, 11:39
Published 2 марта, 11:39
Modified 2 марта, 11:41
Updated 2 марта, 11:41
Вчера, 1 марта, в Перми на улице Солдатова произошёл инцидент. Мальчик около девяти лет в домашней одежде выбежал из подъезда с криками о помощи. Подробности истории узнали наши коллеги из perm.aif.ru.
По словам очевидцев, он убегал от пьяного отчима, который его избивал. Ребёнок кричал: «Пожалуйста, не бей!» и пытался спрятаться в соседнем подъезде.
На помощь мальчику пришёл сосед, муж одной из жительниц дома. Он не позволил отчиму забрать ребёнка и увёл его в подъезд. Видео с камер наблюдения, подтверждающее произошедшее, появилось в сетях.
«Мой муж спас мальчика. Со слов ребёнка, отчим его бил и даже пытался топить — на шее у мальчика остались следы», — рассказала perm.aif.ru женщина, супруга спасителя.
После инцидента мальчик оставался в холле подъезда с консьержем и другими жильцами, ожидая приезда полиции, скорой помощи и представителей органов опеки. Отчима задержали и увезли в участок, однако вечером того же дня он вернулся домой. Жильцы слышали, как он кричал на детей, включая пятилетнюю девочку, которая также живёт в семье.
«Все очень переживают за мальчика, поэтому мы решили рассказать о случившемся, чтобы привлечь внимание к этой ситуации», — подчеркнула собеседница издания.
Как прокомментировали порталу Properm.ru в пресс-службе полиции, материал по данному ЧП зарегистрирован в Свердловском территориальном отделе, проводится проверка.
В Перми судебные приставы изъяли четырехлетнего мальчика у матери, которая не занималась лечением ребенка.