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Posted 2 марта, 04:22

Published 2 марта, 04:22

Modified 2 марта, 04:22

Updated 2 марта, 04:22

В Пермском крае 3 марта похоронят 28-летнего стрелка-сапера

В Косе завтра простятся с погибшим в ходе СВО 28-летним стрелком-сапером

2 марта 2025, 04:22
Фото: ВКонтакте/Администрация Косинского муниципального округа.

В Пермском крае 3 марта похоронят 28-летнего стрелка-сапера

Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Петров проходил службу по контракту с июля 2024 года

Завтра, 3 марта, в Косе похоронят гвардии рядового Дмитрия Петрова, погибшего в ходе СВО. Администрация Косинского муниципального округа сообщила об этом в официальном паблике.

Дмитрий Петров родился 2 февраля 1996 года. С июля 2024 года он проходил службу по контракту в качестве стрелка-сапёра мотострелкового батальона. 1 декабря 2024 года он погиб при исполнении воинского долга.

Прощание с Дмитрием Петровым состоится 3 марта. В 12:00 на площади культурно-досугового центра села Коса пройдёт траурный митинг, где жители округа смогут отдать последние почести погибшему.

Церемония прощания с 23-летним Антоном Гавшиным, погибшим в ходе СВО, прошла 27 февраля в Верещагинском округе.

#Военная операция на Украине#Сво
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