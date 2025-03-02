В Косе завтра простятся с погибшим в ходе СВО 28-летним стрелком-сапером

Posted 2 марта, 04:22
Published 2 марта, 04:22
Modified 2 марта, 04:22
Updated 2 марта, 04:22
Завтра, 3 марта, в Косе похоронят гвардии рядового Дмитрия Петрова, погибшего в ходе СВО. Администрация Косинского муниципального округа сообщила об этом в официальном паблике.
Дмитрий Петров родился 2 февраля 1996 года. С июля 2024 года он проходил службу по контракту в качестве стрелка-сапёра мотострелкового батальона. 1 декабря 2024 года он погиб при исполнении воинского долга.
Прощание с Дмитрием Петровым состоится 3 марта. В 12:00 на площади культурно-досугового центра села Коса пройдёт траурный митинг, где жители округа смогут отдать последние почести погибшему.
Церемония прощания с 23-летним Антоном Гавшиным, погибшим в ходе СВО, прошла 27 февраля в Верещагинском округе.