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Posted 2 марта, 12:07

Published 2 марта, 12:07

Modified 2 марта, 12:11

Updated 2 марта, 12:11

В Перми СУ СКР организована проверка избиения пасынка отчимом

В Перми следователи проверяют информацию об избиении пасынка отчимом

2 марта 2025, 12:07
Фото: 1MI.

В Перми СУ СКР организована проверка избиения пасынка отчимом

Сюжет
Дети
Производится осмотр места происшествия, отпрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В Перми следователями СК России устанавливаются обстоятельства применения насилия в отношении ребенка. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Следователями следственного отдела по Свердловскому району СУ СК России по Пермскому краю по указанию руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина по факту размещения видеозаписи, в которой сообщается о применении насилия в отношении ребенка, организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного п. г ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), отмечают в пресс-службе.

Ролик, в котором отчим применяет насилие в отношении своего малолетнего пасынка, появился в соцсетях.

В настоящее время следователями СК России производится осмотр места происшествия, отпрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ход процессуальной проверки находится на контроле в аппарате ведомства.

Прокуратурой Свердловского района Перми также организована проверка. Ход и результаты проводимой следственными органами процессуальной проверки поставлены на контроль прокуратуры.

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