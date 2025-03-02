В Перми следователи проверяют информацию об избиении пасынка отчимом

Posted 2 марта, 12:07
Published 2 марта, 12:07
Modified 2 марта, 12:11
Updated 2 марта, 12:11
В Перми следователями СК России устанавливаются обстоятельства применения насилия в отношении ребенка. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
Следователями следственного отдела по Свердловскому району СУ СК России по Пермскому краю по указанию руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина по факту размещения видеозаписи, в которой сообщается о применении насилия в отношении ребенка, организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного п. г ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), отмечают в пресс-службе.
Ролик, в котором отчим применяет насилие в отношении своего малолетнего пасынка, появился в соцсетях.
В настоящее время следователями СК России производится осмотр места происшествия, отпрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ход процессуальной проверки находится на контроле в аппарате ведомства.
Прокуратурой Свердловского района Перми также организована проверка. Ход и результаты проводимой следственными органами процессуальной проверки поставлены на контроль прокуратуры.