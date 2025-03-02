В Перми следователи проверяют информацию об избиении пасынка отчимом

Следователями следственного отдела по Свердловскому району СУ СК России по Пермскому краю по указанию руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина по факту размещения видеозаписи, в которой сообщается о применении насилия в отношении ребенка, организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного п. г ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), отмечают в пресс-службе.