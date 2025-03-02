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Posted 2 марта, 05:31

Published 2 марта, 05:31

Modified 2 марта, 05:33

Updated 2 марта, 05:33

В Перми вечером 1 марта водитель сбил пешехода насмерть

В Перми водитель сбил пешехода насмерть

2 марта 2025, 05:31
Фото: 1MI.

В Перми вечером 1 марта водитель сбил пешехода насмерть

Авария произошла на улице Спешилова, пешеход переходил дорогу в неустановленном месте.

Вчера, 1 марта, вечером в Ленинском районе Перми произошло смертельное ДТП. Около 21:14 на ул. Спешилова 33-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил пешехода, сообщают в Госавтоинспекции.

Предварительные данные свидетельствуют, что пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте, в районе дома 114. В результате наезда он получил травмы, несовместимые с жизнью.

По факту происшествия проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства аварии. Водитель остался на месте и сотрудничает с правоохранительными органами.

В пятницу, 28 февраля, на трассе Пермь-Екатеринбург 91 километр произошло жесткое ДТП. Нетрезвый водитель «Нивы» вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Renault и «Ладой».

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#Происшествия#Пермь
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