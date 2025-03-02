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Posted 2 марта, 12:24

Published 2 марта, 12:24

Modified 2 марта, 12:26

Updated 2 марта, 12:26

В Перми женщину сбил товарный поезд

Женщина пострадала после столкновения с грузовым поездом в Перми

2 марта 2025, 12:24
Фото: properm.ru.

В Перми женщину сбил товарный поезд

Инцидент произошёл у легкоатлетического манежа «Спартак»: пострадавшая переходила пути в неположенном месте.

Сегодня, 2 марта, в Перми рядом с легкоатлетическим манежем «Спартак» произошёл инцидент с участием грузового поезда. Женщина, переходившая железнодорожные пути в неположенном месте, была сбита, сообщает ura.ru ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, она осталась жива, но получила травмы, включая большую шишку на лбу.

Очевидцы сообщили, что машинист поезда подавал сигналы, но не смог остановить состав, чтобы не допустить столкновения. Он же вызвал скорую помощь на место происшествия. Несмотря на наличие оборудованного перехода, часть забора была снята, и женщина решила пересечь пути в необорудованном месте.

В Пермском линейном отделе МВД РФ на транспорте подтвердили порталу Properm.ru, что на месте работает следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств инцидента.

21 марта прошлого года в Перми трагически погиб один из ведущих гримеров России Сергей Мухин. Он попал под товарный поезд на 1424 км железнодорожного перегона «Пермь-Сортировочная-Курья».

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#Происшествия#Пермь#Жд
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