Женщина пострадала после столкновения с грузовым поездом в Перми

Очевидцы сообщили, что машинист поезда подавал сигналы, но не смог остановить состав, чтобы не допустить столкновения. Он же вызвал скорую помощь на место происшествия. Несмотря на наличие оборудованного перехода, часть забора была снята, и женщина решила пересечь пути в необорудованном месте.