Житель Новокузнецка от досады избил автобус

Posted 2 марта, 12:53
Published 2 марта, 12:53
Modified 3 марта, 09:03
Updated 3 марта, 09:03
В Новокузнецке мужчина не успел забежать в автобус и со злости стал его пинать. В итоге поскользнулся и упал, пишет vse42.ru.
Дело было на остановке «Дом Быта». Мужчина не успел на автобус, который следовал по маршруту № 5. Когда транспорт отъехал от остановки, новокузнечанин догнал его и стал пинать. Из-за гололеда раздосадованный горожанин поскользнулся и упал.
Очевидцы сняли инцидент на видео и разместили в сети. Комментаторы заметили, что понимают чувства мужчины, опоздавшего на автобус.