Житель Новокузнецка от досады избил автобус

Дело было на остановке «Дом Быта». Мужчина не успел на автобус, который следовал по маршруту № 5. Когда транспорт отъехал от остановки, новокузнечанин догнал его и стал пинать. Из-за гололеда раздосадованный горожанин поскользнулся и упал.