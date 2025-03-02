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Posted 2 марта, 12:53

Published 2 марта, 12:53

Modified 3 марта, 09:03

Updated 3 марта, 09:03

Житель Новокузнецка от досады избил автобус

Житель Новокузнецка от досады избил автобус

2 марта 2025, 12:53
Фото: Изображение Midjourney.
В итоге упал сам.

В Новокузнецке мужчина не успел забежать в автобус и со злости стал его пинать. В итоге поскользнулся и упал, пишет vse42.ru.

Дело было на остановке «Дом Быта». Мужчина не успел на автобус, который следовал по маршруту № 5. Когда транспорт отъехал от остановки, новокузнечанин догнал его и стал пинать. Из-за гололеда раздосадованный горожанин поскользнулся и упал.

Очевидцы сняли инцидент на видео и разместили в сети. Комментаторы заметили, что понимают чувства мужчины, опоздавшего на автобус.

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