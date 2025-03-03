Бывший директор «Парма-Новости» Александр Пыстогов из Кудымкара погиб на СВО

Posted 3 марта, 04:05
Published 3 марта, 04:05
Modified 3 марта, 04:07
Updated 3 марта, 04:07
В понедельник, 3 марта, простятся с бывшим директором издания «Парма-Новости» Александром Пыстоговым. Он погиб 14 апреля 2024 года.
Уроженец Кудымкара воевал на СВО, служил в саперной роте мотострелкового взвода. Об обстоятельствах его гибели не сообщается. Александра Пыстогова похоронят на Аллее Славы в Сургуте, пишет «Парма-Новости».
Специальная военная операция на территории Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. Сроки ее окончания неизвестны. Количество погибших российских военных неизвестно.