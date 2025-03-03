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Posted 3 марта, 04:05

Published 3 марта, 04:05

Modified 3 марта, 04:07

Updated 3 марта, 04:07

Бывший директор «Парма-Новости» Александр Пыстогов из Кудымкара погиб на СВО

Бывший директор «Парма-Новости» Александр Пыстогов из Кудымкара погиб на СВО

3 марта 2025, 04:05
Фото: Парма-Новости.
Сюжет
Военная операция на Украине
Военный погиб в апреле прошлого года.

В понедельник, 3 марта, простятся с бывшим директором издания «Парма-Новости» Александром Пыстоговым. Он погиб 14 апреля 2024 года.

Уроженец Кудымкара воевал на СВО, служил в саперной роте мотострелкового взвода. Об обстоятельствах его гибели не сообщается. Александра Пыстогова похоронят на Аллее Славы в Сургуте, пишет «Парма-Новости».

Специальная военная операция на территории Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. Сроки ее окончания неизвестны. Количество погибших российских военных неизвестно.

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#Военная операция на Украине#Сво#Некролог
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