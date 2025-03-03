Через Пермь вновь может начать курсировать поезд Пекин-Москва

Posted 3 марта, 16:13
Published 3 марта, 16:13
Modified 3 марта, 16:15
Updated 3 марта, 16:15
Китай впервые после пандемии коронавируса запустил пассажирский поезд Пекин — Улан-Батор — Москва. О возможном возвращении курсирующего через Пермь-II поезда сообщили РБК в пресс-службе «Российских железных дорог».
Курсирующий пока в тестовом режиме поезд состоит из 12 вагонов китайского производства: шесть купе, два СВ, один штабной, один багажный и два вагона-электростанции. Решение о регулярном курсировании будет принято по результатам опытной поездки, которая проходит с 25 февраля по 11 марта 2025 года.
Курсирование поезда, запущенного впервые в 1954 году, было приостановлено в 2020 году, в разгар эпидемии коронавируса. Заметим, что у легендарного состава даже есть «своя» песня — композиция «Москва — Пекин», написанная в 1949 году (слова Михаила Вершинина, музыка Вано Мурадели).
В ноябре прошлого года транспортные полицейские Тюмени задержали жителя Пермского края, пытавшееся проехать на подножке поезда.