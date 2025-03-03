Через Пермь вновь может начать курсировать поезд Пекин-Москва

Курсирующий пока в тестовом режиме поезд состоит из 12 вагонов китайского производства: шесть купе, два СВ, один штабной, один багажный и два вагона-электростанции. Решение о регулярном курсировании будет принято по результатам опытной поездки, которая проходит с 25 февраля по 11 марта 2025 года.