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Posted 3 марта, 05:18

Published 3 марта, 05:18

Modified 3 марта, 05:20

Updated 3 марта, 05:20

Две платные парковки в Перми построят за 19,8 миллионов рублей

Две платные парковки в Перми построят за 19,8 миллионов рублей

3 марта 2025, 05:18
Фото: 1MI.
Сюжет
Госзакупки
Открыт конкурс на выполнение работ.

В Перми на сайте госзакупок опубликован тендер на стройку двух платных плоскостных парковок, сообщает «Рифей». Начальная цена контракта составляет 19,8 млн. рублей.

Подать заявление можно до 20 марта, исполнитель определится 25 марта. После завершения строительства подрядчик должен подключить паркинги к информационной платежной системе, оборудовать их дорожными знаками, информационными щитами и паркоматами.

Первая парковка появится в районе ул. Окулова, 12 и будет работать по графику с 9:00 до 19:00. Вторая появится на ул. Локомотивная, 1 и станет круглосуточной. Припарковать машину на час можно будет за 20 рублей, мотоцикл — за 10 рублей. На Окулова после шести часов стоянки парковка бесплатно, на Локомотивной — после четырех часов.

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#Госзакупки#Парковки#Платные парковки#Транспорт
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