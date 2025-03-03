Две платные парковки в Перми построят за 19,8 миллионов рублей

Первая парковка появится в районе ул. Окулова, 12 и будет работать по графику с 9:00 до 19:00. Вторая появится на ул. Локомотивная, 1 и станет круглосуточной. Припарковать машину на час можно будет за 20 рублей, мотоцикл — за 10 рублей. На Окулова после шести часов стоянки парковка бесплатно, на Локомотивной — после четырех часов.