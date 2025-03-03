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Posted 3 марта, 13:59

Published 3 марта, 13:59

Modified 3 марта, 13:59

Updated 3 марта, 13:59

Ефимов: В Центре ИИ разработали шесть сервисов по оптимизации строительства

Ефимов: В Центре ИИ разработали шесть сервисов по оптимизации строительства

3 марта 2025, 13:59
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В столичном Центре искусственного интеллекта в градостроительстве закончили разработку четырех цифровых сервисов, при этом еще два проекта проходят финальное тестирование. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как информирует stroi.mos.ru, этот центр, функционирующий при департаменте градостроительной политики Москвы, занимается анализом нужд строительной отрасли и жителей города. Его деятельность также включает в себя создание и применение инновационных ИИ-решений для оптимизации градостроительных задач.

Как отметил Владимир Ефимов, в прошлом году Центр ИИ начал испытания двух новых инструментов: для контроля за строительными работами и выявления коллизий в BIM-моделях. Первый инструмент позволяет отслеживать все стадии строительства — от начала земляных работ до финального оформления территории. Точность отслеживания достигает 80%, а создание отчетов занимает всего пару минут. Инструмент для обнаружения коллизий в BIM-моделях автоматически находит неточности, сопоставляя трехмерные модели разных систем здания.

Внедрение искусственного интеллекта в сферу градостроительства создает новые перспективы для оптимизации процессов, повышения качества и обеспечения прозрачности. Уже активно используются такие сервисы, как «Аналитика градостроительного плана земельного участка» и «Калькулятор процедур в сфере строительства», а также инструменты для анализа документации и разработки объемно-планировочных решений.

Предложенные инструменты не просто оптимизируют этапы проектирования и контроля, но и обеспечивают более рациональное расходование ресурсов, что положительно сказывается на качестве городской среды. Так, сервис «Квартирография» помогает в создании проектов домов для программы реновации, в автоматическом режиме создавая варианты планировок на основе эволюционных вычислений и генеративных моделей. Это позволяет на 45% повысить эффективность использования площади здания и на 35% улучшить эргономику жилого пространства.

Инструмент «Цифровой нормоконтроль» ускоряет процесс анализа проектной документации на соответствие стандартам, вдвое сокращая время проверки. Это приводит к снижению затрат на подготовку и согласование документации. При этом точность проверки увеличивается на 70%.

Ранее глава города Сергей Собянин подчеркивал, что в столице реализуется порядка 100 проектов с применением искусственного интеллекта в разных отраслях, включая транспорт, здравоохранение, образование и строительную сферу.

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