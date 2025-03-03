Ефимов: В Центре ИИ разработали шесть сервисов по оптимизации строительства

Предложенные инструменты не просто оптимизируют этапы проектирования и контроля, но и обеспечивают более рациональное расходование ресурсов, что положительно сказывается на качестве городской среды. Так, сервис «Квартирография» помогает в создании проектов домов для программы реновации, в автоматическом режиме создавая варианты планировок на основе эволюционных вычислений и генеративных моделей. Это позволяет на 45% повысить эффективность использования площади здания и на 35% улучшить эргономику жилого пространства.