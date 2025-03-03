Экс-министр сельского хозяйства Прикамья возглавил Ассоциацию молочников

Posted 3 марта, 04:32
Published 3 марта, 04:32
Modified 3 марта, 04:34
Updated 3 марта, 04:34
Иван Огородов, бывший министр сельского хозяйства Пермского края, был избран руководителем Ассоциации молочников региона. Эта информация подтверждается данными из сервиса «СПАРК-Интерфакс». Первым на это обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».
До него эту должность занимал Николай Капустин, также бывший чиновник регионального министерства сельского хозяйства, который покинул пост по состоянию здоровья, как сообщает источник издания.
Иван Огородов занимал пост министра сельского хозяйства Пермского края с 2013 по 2017 год. В марте 2017 года Огородова по подозрению в растрате задержали сотрудники ФСБ. Но доказать вину экс-министра не удалось, и он отсудил у государства 80 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование. Спустя год в отношении Огородова возбудили еще одно уголовное дело, также за растрату. Но и в этот раз уголовное дело прекратили, так как следствие не нашло в действиях экс-министра состава преступления. В настоящее время он возглавляет Пермский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. Ассоциация молочников Пермского края объединяет более 50 организаций, занимающихся производством молочного сырья и его переработкой.
Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов покинул должность в конце февраля.