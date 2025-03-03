Экс-министр сельского хозяйства Прикамья возглавил Ассоциацию молочников

Иван Огородов занимал пост министра сельского хозяйства Пермского края с 2013 по 2017 год. В марте 2017 года Огородова по подозрению в растрате задержали сотрудники ФСБ. Но доказать вину экс-министра не удалось, и он отсудил у государства 80 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование. Спустя год в отношении Огородова возбудили еще одно уголовное дело, также за растрату. Но и в этот раз уголовное дело прекратили, так как следствие не нашло в действиях экс-министра состава преступления. В настоящее время он возглавляет Пермский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. Ассоциация молочников Пермского края объединяет более 50 организаций, занимающихся производством молочного сырья и его переработкой.