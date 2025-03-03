Если Турция не по карману: где пермякам отдохнуть летом 2025 года

Posted 3 марта, 01:51
Published 3 марта, 01:51
Modified 3 марта, 01:53
Updated 3 марта, 01:53
Неплохие новости для любителей отдыха в турецком all inclusive в 2025 году принес февраль — такие туры немного подешевели. Все дело в курсе доллара, который по отношению к российской национальной валюте изменился. Туры в Турцию уже сейчас стоят примерно на 7% дешевле — такие данные приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР). Чистая экономия для туристов из Перми, таким образом, может составить от 15 до 50 тысяч рублей при условии, что покупают тур на двоих.
В АТОР, впрочем, предупредили, что понижение цен вряд ли будет иметь долгосрочный характер, и в этой связи призвали туристов не откладывать бронирование и оплату тура. Кроме того, представители Ассоциации напомнили, что отдых с детьми в Турции в таких условиях может стать еще более выгодным.
В какую сумму обойдется отдых в Турции в 2025 году жителям Перми?
Цены представлены при бронировании на начало и середину июня 2025 года.
Жителям Перми, желающие отдохнуть в Турции в июне 2025 года семьей, придется потратить больше денег.
Владимир Рубцов, генеральный директор туроператора Fun&Sun, в беседе с «Интерфаксом» напомнил, что цены на отдых в Турции для россиян резко выросли два года назад, когда местные отели повысили цены на размещение почти на 50%. Однако спустя год отельеры решили скорректировать ценовую политику, благодаря чему сезон получился удачным.
«Финальная цена туров за границу, в том числе, путевок в Турцию, всегда и напрямую зависит от курса российской национальной валюты. Из-за этого что-либо прогнозировать достаточно сложно. Напомню, что ценообразование происходит исключительно в валюте, аналогичным образом осуществляются и закупки. Продажи туров в России проводятся в рублях, но по курсу, зафиксированному на дату бронирования», — объяснил эксперт.
Стоит ли говорить, что даже с учетом незначительного снижения цен отдых в Турции в 2025 году становится все менее и менее доступным для пермяков. Значит ли это, что они будут массово отказываться от туров?
Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии, подчеркнул: те туристы, которые всегда выбирали отдых в дорогих отелях, вряд ли будут изменять своим привычкам. А вот россияне, ориентированные на эконом-класс, скорее всего, будут рассматривать другие направления.
«Считаю, что в среднем сегменте часть туристов, если отдых в Турции подорожает, выразит готовность рассматривать какие-либо другие страны. В их числе — тот же Египет, где за последнее время появилось много неплохих отелей, работающих по системе „все включено“, азиатские страны», — отмечает эксперт.
Египет, который упоминал Дмитрий Горин, действительно остается одной из самых популярных альтернатив Турции для россиян. Причем, спрос на отдых в этой стране остается высоким даже летом, когда там достаточно жарко — температура воздуха может составлять и +40, и даже +50 градусов. Однако желание сэкономить на отдыхе, судя по всему, перевешивает.
Ажиотаж вокруг летнего отдыха в Египте в 2025 году уже начался. Российские туроператоры фиксируют рост количества бронирований на 50% и более по отношению к началу 2025 года. В РСТ это объясняют не только гибкой и демократичной ценовой политикой, но и снижением уровня напряженности обстановки в регионе.
Дарья Домостроева, директор по связям с общественностью туроператорской компании «Интурист» в комментарии к материалу, опубликованному изданием «Интерфакс», отмечает — в 2025 году уже нет сдерживающих факторов, обусловленных ситуацией на Ближнем Востоке. Кроме того, в Египте открываются новые отели, в которых сервис находится на высоком уровне.
«Объем продаж туров в Египет в 2025 году в январе и в феврале увеличился почти в два раза. Речь идет о раннем бронировании, туристы уже сейчас покупают путевки не только на лето, но и на осень. Конечно, вряд ли это направление можно назвать равноценной заменой популярной Турции, поскольку по объемам они пока еще не сопоставимы, однако как вариант разнообразить летний отдых это подходит», — отметила эксперт.
Сколько стоит отдых в Египте летом 2025 года для пермяков?
Отдых семьи с двумя детьми школьного возраста в Египте в июне 2025 года продолжительностью в десять дней с вылетом из Перми будет стоить от 425 тысяч рублей, если туристы выберут «трешку». В отеле 4 «звезды» он обойдется минимум в 450 тысяч рублей.
Кстати, летную программу в Египет из Перми продлили до конца 2025 года — исходя из данных, предоставленных Tourvisor. Из столицы Прикамья будут выполняться регулярные рейсы в Хургаду, Шарм-эль-Шейх. Продолжительность полета — порядка четырех или пяти часов.
Еще одной альтернативой отдыху в Турции в 2025 году могут стать ОАЭ. Это достаточно популярное и дорогое направление, которое летом традиционно становится более доступным по причине очень жаркой погоды. Лето в среднем считается низким сезоном для Эмиратов, и этим могут воспользоваться пермяки, желающие сэкономить на отдыхе. Им есть из чего выбирать — отельеры уже сейчас готовы предлагать внушительные скидки, и можно найти туры стоимостью порядка 150 тысяч рублей.
Марина Макаркова, руководитель службы по связям с общественностью туроператорской компании Coral Travel, на пресс-конференции, организованной АТОР, напомнила: и в зимний, и в летний сезон Дубай остается лидером по бронированию. На него приходится не менее четверти всех продаж путевок в ОАЭ.
«Дубай вступил в серьезное противостояние с эмиратами, которые считаются традиционно пляжными. С учетом сезона он может занимать в рейтинге по количеству проданных туров и второе, и даже первое место», — отметила эксперт.
Популярность отдыха в Дубае подтвердила Алина Балыбердина, руководитель пермского туристического агентства. В беседе с изданием URA.RU она подчеркнула: жители Перми в феврале начали активно бронировать и оплачивать путевки — во многом за счет снижения курса иностранных валют.
«Заметно вырос спрос на отдых за границей. Пермяков интересуют ОАЭ, Таиланд, Египет — они бронируют туры туда не только на майские праздники, но и на июль. Многие из тех, кто оплатил отдых раньше, сегодня обращаются с просьбой о перебронировании с учетом более низкого курса. Увы, но это невозможно, поскольку после аннуляции у туроператора забронировать такую же путевку на такого же туриста нельзя», — напоминает эксперт.
Многие жители Перми — поклонники отдыха на юге России, в частности, в Анапе. Однако экологическая катастрофа, произошедшая в конце прошлого года, для многих отдых в Анапе в 2025 году поставила под большой вопрос. Пляжи курорта серьезно пострадали от мазута, на фоне таких новостей бронирование отдыха действительно практически остановилось. При этом уже оплаченные туры россияне все-таки не аннулируют.
Сергей Ромашкин, руководитель туроператорской компании «Дельфин», на пресс-конференции АТОР подчеркнул: все, кто собирался аннулировать путевки, сделали это еще в конце 2024 года.
«Бронировать отдых в Анапе в 2025 году продолжают, пусть заявок меньше, чем в прошлом году, однако они есть, их число постепенно растет. По нашей статистике треть россиян, планирующих отдых на лето, выбирают именно Анапу», — отметил эксперт.
Юлия Высоканова, руководитель туроператорской компании «Мультитур», предлагает не ставить на летнем сезоне в Анапе крест. Она обращает внимание на то, что туристы скорее заняли выжидательную позицию. Однако говорить об отказе ехать на отдых в Анапу в 2025 пока еще преждевременно.
Как ситуация с ценами на отдых будет развиваться дальше — предсказать трудно. Однако очевидно, что при наличии планов на летний отпуск у моря в 2025 году озадачиться поиском туров и их бронированием стоит уже в конце зимы. Тем более, что на фоне стабилизации курса рубля цены на заграничные курорты стали действительно привлекательными.